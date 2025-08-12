Пошук

Спякота ў Рыме: агульная аўдыенцыя пройдзе ў Зале Паўла VI

З прычыны спякоты ў Рыме агульная аўдыенцыя 13 жніўня 2025 года адбудзецца не на Плошчы Святога Пятра, а ў ватыканскай Зале Паўла VI. Сустрэча Папы з вернікамі распачнецца а 10.00 па мясцовым часе.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Прэфектура Папскага дома паведаміла, што пасля заканчэння аўдыенцыі Леў XIV накіруецца ў Базіліку Святога Пятра, каб прывітаць пілігрымаў, якім не хопіць месца ў Зале і якія будуць сачыць за сустрэчай дзякуючы трансляцыі на экранах, устаноўленых на Плошчы Святога Пятра і перад Залай Паўла VI.

Пасля абеду Пантыфік адправіцца ў Кастэль-Гандольфа, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку ў рэзідэнцыі Віла Барберыні, якая знаходзіцца на тэрыторыі Папскіх віл.

У пятніцу, 15 жніўня, ва ўрачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, Леў XIV узначаліць святую Імшу ў мясцовай парафіі святога Тамаша з Вілановы, а потым правядзе малітву “Анёл Панскі” на плошчы перад Апостальскім палацам у Кастэль-Гандольфа.

У нядзелю, 17 жніўня, Леў XIV адправіцца ў санктуарый Санта-Марыя-дэла-Ратонда ў Альбана, дзе ўзначаліць святую Імшу для бедных і супрацоўнікаў дыяцэзіяльнага “Caritas”. Пасля гэтага ён вернецца ў Кастэль-Гандольфа, дзе правядзе малітву “Анёл Панскі”. На заканчэнне свайго візіту Пантыфік паабедае з беднымі ў мястэчку “Laudato si’” на тэрыторыі Папскіх віл.
 

