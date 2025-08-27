Святы Пасад збірае ў Вене экспертаў па клімаце

Святы Пасад ініцыюе кліматычны дыялог у Вене: эксперты з усяго свету збяруцца абмеркаваць будучыню планеты.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Вена на два дні стане цэнтрам сусветнай барацьбы з кліматычным крызісам. Менавіта тут 28-29 жніўня 2025 года Папскія акадэміі навук і сацыяльных навук збяруць навукоўцаў, палітыкаў і экспертаў, каб знайсці адказы на самыя гарачыя кліматычныя выклікі сучаснасці.

"Ад крызісу да ўстойлівасці: еўрапейскі шлях да кліматычнай раўнавагі" – пад гэтым дэвізам удзельнікі саміту разгорнуць дыскусію ў гістарычных залах Аўстрыйскай акадэміі навук. Сярод ганаровых гасцей – кардынал Пітэр Тарксан, які адкрые форум як канцлер абедзвюх Папскіх акадэмій, і старшыня Папскай акадэміі навук Ёахім фон Браўн.

Саміт у Вене – не адзінкавая падзея, а працяг глабальнай ініцыятывы, распачатай у Ватыкане ў маі 2024 года прыняццем "Сусветнага закліку да дзеянняў на карысць устойлівасці да змены клімату". Ватыканскія акадэмікі абралі Вену першым еўрапейскім прыпынкам у серыі кліматычных дыялогаў, якія ахопяць усе кантыненты.

Што хвалюе экспертаў? Раставанне альпійскіх леднікоў, рызыкі для прыбярэжных гарадоў, новыя выклікі для сельскай гаспадаркі і харчовых сістэм – гэтыя і іншыя праблемы будуць у цэнтры ўвагі.

Вынікам працы стануць не проста дэкларацыі, а канкрэтныя рашэнні для гарадоў і рэгіёнаў, якія сутыкаюцца з кліматычнымі зменамі. Прапановы з Вены ўвойдуць у агульную стратэгію, якая будзе прадстаўлена на заключным глабальным саміце ў Ватыкане ў 2026 годзе.

