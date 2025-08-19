Тэлеграмы Папы: дыпламатычная традыцыя ў эпоху інтэрнэту

У эпоху электронных лістоў і мабільных дадаткаў амаль ніхто не адпраўляе пісьмаў, і тым больш тэлеграм, аднак Пантыфік працягвае гэтую традыцыю.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Як адзначае карэспандэнт аўстрыйскага каталіцкага агенцтва “Kathpress” Людвіг Рынг-Айфель, хоць з 1995 года Святы Пасад выкарыстоўвае інтэрнэт і мае сусветна прызнаны дамен ".va", які падкрэслівае яго суверэнітэт у глабальнай сетцы, і даўно выкарыстоўвае электронную пошту, відэапасланні на “YouTube” і паведамленні ў сацыяльных сетках для распаўсюджвання папскіх пасланняў, ён працягвае выкарыстоўваць і старэйшыя формы камунікацыі.

Тэлеграма – форма, якая перажыла час

Старадаўняя форма камунікацыі – папская тэлеграма. У адрозненне ад многіх краін, гэтая форма перадачы інфармацыі дажыла ў Ватыкане да нашых дзён. У ватыканскім паштовым аддзяленні па-ранейшаму прымаюць тэлеграмы, а інтэрнэт-старонка Ватыканскай пошты дазваляе зручна афармляць прыватныя тэлеграмы, якія пасля адпраўкі можна спампаваць і надрукаваць.

Сам Папа таксама адпраўляе тэлеграмы, і робіць гэта афіцыйна і даволі часта. Звычайна гэта адбываецца праз кардынала-дзяржсакратара, а такія пасланні тычацца спачуванняў Пантыфіка пасля смерці людзей або катастроф.

Адрасатам такіх тэлеграм звычайна з'яўляецца біскуп, адказны за пацярпелую тэрыторыю, або адпаведны кіраўнік дзяржавы. Апошнія таксама заўсёды атрымліваюць прывітанне, калі Папа пералятае іх краіну падчас сваёй чарговай міжнароднай паезді. З таго часу, як Павел VI 4 студзеня 1964 года першым з Пантыфікаў сеў у самалёт, каб паляцець у далёкую краіну, гэта практыка стала традыцыяй.

Характэрны стыль папскіх тэлеграм

Дзяржаўны сакратарыят загадзя рыхтуе прывітальную тэлеграму, якая дасягае – раней праз тэлетайп, сёння ў асноўным праз электронную пошту – прэзідэнцкай адміністрацыі краіны, над якой пралятае Папа.

За 60 гадоў амаль не змянілася форма з характэрнымі вялікімі літарамі і своеасаблівы стыль з доўгімі сказамі і шматлікімі дзеепрыметнікамі. Пры гэтым адказныя супрацоўнікі Дзяржаўнага сакратарыята вельмі ўважліва ставяцца да рэлігійных і дыпламатычных асаблівасцяў.

Леў XIV: паміж традыцыяй і інавацыяй

Ураджэнец Чыкага стаў першым Папам, які актыўна выкарыстоўваў электронную пошту яшчэ ў свой час як біскуп і кардынал, і для якога смартфон – не проста тэлефон, але шматфункцыянальная прылада.

Нягледзячы на ўпэўненасць у лічбавых тэхналогіях, існуе ўпэўненасць у тым, што Леў XIV захавае гэтую больш чым 150-гадовую форму дыпламатычнай камунікацыі праз тэлеграмы.

