Першы Юбілей для каталіцкіх інфлюэнсераў: лічбавая місія

28 і 29 ліпеня 2025 года Рым збярэ лічбавых евангелізатараў з усяго свету на гістарычнай сустрэчы, дзе спалучацца малітва, фармацыя і братэрства.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Упершыню ў гісторыі Каталіцкі Касцёл арганізуе юбілейнае мерапрыемства ў рамках Святога года для лічбавых місіянераў і каталіцкіх інфлюэнсераў, прызнаючы віртуальнае асяроддзе сапраўдным місійным полем.

Мерапрыемства адбудзецца ў Рыме 28 і 29 ліпеня 2025 года, супадаючы з пачаткам Юбілею Моладзі. Сустрэча, арганізаваная Дыкастэрыяй па камунікацыі, збярэ каля тысячы лічбавых місіянераў з розных частак свету.

Для тых, хто не зможа прыехаць у Вечны горад, запланаваны анлайн-мерапрыемствы, даступныя пасля рэгістрацыі на сайце www.digitalismissio.org. Два асноўныя фармацыйныя моманты Юбілею будуць трансліравацца ў прамым эфіры на YouTube-канале праекту "The Church listens to you".

Ініцыятыва ўзнікла па ініцыятыве Папы Францішка ў рамках Сінода па сінадальнасці (2021-2024), каб пашырыць евангелізацыю на лічбавае асяроддзе.

Праграма ўключае духоўны этап з пераходам праз Святую Браму, фармацыйную фазу з лекцыямі ў рымскім “Auditorium Conciliazione” і фінальнае святкаванне на плошчы Рысарджымента, якое падкрэсліць ролю мастацтва і музыкі ў евангелізацыі.

Юбілей лічбавых місіянераў і каталіцкіх інфлюэнсераў з'яўляецца адказам на заклік Францішка да "самаранскага" падыходу ў лічбавай прасторы. Гэтым метафарычным тэрмінам Папа заахвочваў, каб прысутнасць у сацыяльных сетках была поўная спачування, чалавечнасці і блізкасці.