Патрыярх Лісабона моліцца за ахвяр аварыі фунікулёра

Каталіцкі Патрыярх Лісабона Руі Валерыё выказаў спачуванні сем'ям ахвяр трагічнай аварыі фунікулёра "Elevador da Glória", у якой загінула 15 чалавек. Ён глыбока ўражаны трагедыяй у сталіцы Партугаліі.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

4 верасня 2025 года ўвечары іерарх адправіць жалобнае набажэнства ў касцёле Сан-Дамінгас, непадалёк ад плошчы Росіу. Партугальскі ўрад абвясціў 4 верасня 2025 года днём жалобы.

Гістарычны фунікулёр "Elevador da Glória" сышоў з рэек 3 верасня 2025 года на спуску, перакуліўся і ўрэзаўся ў будынак. Загінула не менш за 15 чалавек, шмат параненых. Мэр Карлас Моэдас назваў гэта "страшным вечарам для Лісабона".

Праводзіцца расследаванне прычын аварыі. Аператар падазрае няспраўнасць тармазоў. Фунікулёр, запушчаны ўпершыню ў XIX стагоддзі, з'яўляецца адной з самых папулярных турыстычных славутасцяў Лісабона.

Трагедыя закранула як мясцовых жыхароў, так і турыстаў. У гэтай сітуацыі Касцёл выступае як духоўная апора для пацярпелых і іх блізкіх у традыцыйна каталіцкай краіне.

