Святы Пасад: права на ежу патрабуе змены парадыгмы

На Сусветным саміце па чалавечым братэрстве ў ФАО мансеньёр Фернанда Чыка Арэлана заклікаў да міжнароднай салідарнасці ў барацьбе з голадам і падкрэсліў перавагу чалавечай годнасці над тэхналогіямі.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

12 верасня 2025 года Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па харчаванні і сельскай гаспадарцы (ФАО), Міжнародным фондзе сельскагаспадарчага развіцця (МФСР) і Сусветнай праграме па харчаванні (СПП) выступіў з заключным словам на круглым стале "Аб'яднаны інтэлект: Братэрства, Харчаванне, Тэхналогіі і Аднаўленне для Новага Грамадскага Пакта" у Рыме.

“За лічбамі і статыстыкай стаяць людзі, сем'і і супольнасці, якія перажываюць глыбокія пакуты”

Дыпламат адзначыў, што насельніцтва пяці крытычных зон свету (Судан, Палесціна, Паўднёвы Судан, Гаіці і Малі) рызыкуе пацярпець ад экстрэмальнага голаду ў бліжэйшыя месяцы. У многіх рэгіёнах дастаўка дапамогі абмежавана з прычыны небяспекі, бюракратыі і ізаляцыі, а недахоп фінансавання прымушае скарачаць харчовы рацыён.

"Праблема голаду – гэта не недахоп вытворчасці, а няроўнасць і сістэмныя перашкоды для доступу да якаснай ежы. Нам засталося толькі 5 гадоў да 2030 года, і Мэта 'Нулявы Голад' выглядае ўтопіяй. Для яе дасягнення неабходна лаяльнае і салідарнае супрацоўніцтва паміж грамадскімі і прыватнымі суб'ектамі", – падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасада.

“У эпоху штучнага інтэлекту, дзе ўсё, здаецца, зводзіцца да лічбаў, братэрства застаецца адзінай каштоўнасцю, якую немагчыма перавесці ў лічбавы фармат ці замяніць”

Кажучы пра ролю тэхналогій, асабліва штучнага інтэлекту, прадстаўнік Святога Пасада заявіў, што нельга аддзяляць разважанні пра тэхналогіі ад разважанняў пра чалавецтва.

"Годнасць чалавека павінна заставацца фундаментальнай каштоўнасцю, а дабрабыт чалавека – мець прыярытэт над тэхналагічным прагрэсам. Сапраўдны прагрэс рэалізуецца толькі тады, калі тэхнічныя распрацоўкі спрыяюць свабодзе, справядлівасці і братэрскай еднасці", - заключыў ён.

