Фотаапарат Францішка прададуць на аўкцыёне дзеля дабрачыннасці
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Аўкцыённы дом “Leica Photographica Auction” паведаміў пра продаж выключнага прадмета – фотаапарата “Leica M-A”, выпушчанага спецыяльна для Святога Айца ў 2024 годзе. Белы апарат з выгравіраваным ключом святога Пятра Францішак вырашыў выставіць на аўкцыён, каб накіраваць сродкі на дапамогу патрабуючым.
Фотаапарат мае шэраг унікальных характарыстык: белы корпус, гравіроўку з папскім гербам і дэвізам Францішка "Miserando atque eligendo". Серыйны нумар 5 000 000 падкрэслівае выключнасць прадмета.
Аўкцыён адбудзецца ў венскім гатэлі “Imperial” з пачатковай цаной 30 тысяч еўра. Эксперты аўкцыённага дома ацэньваюць апарат у 60-70 тысяч еўра. Папярэднія прапановы можна падаваць з 22 кастрычніка 2025 года. Невядома, ці карыстаўся Папа Францішак апаратам асабіста. Увесь даход ад продажу будзе перададзены на дабрачынныя мэты.