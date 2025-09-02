"Time": Леў XIV – важны голас у дэбатах пра штучны інтэлект

Леў XIV у Ватыканскай абсерваторыі

Амерыканскі часопіс "Time" уключыў Папу ў прэстыжны спіс "Time 100 AI" на 2025 год, прызнаючы яго ўплывовым мысліцелем у сферы штучнага інтэлекту і важным духоўным голасам.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Часопіс "Time" апублікаваў 29 жніўня 2025 года сваю штогадовую ацэнку найбольш уплывовых асоб у галіне штучнага інтэлекту (ШІ), уключыўшы Льва XIV у катэгорыю "Мысліцель". Гэтым самым адзін з самых аўтарытэтных амерыканскіх выданняў прызнае істотны ўклад Пантыфіка ў глабальную дыскусію аб этычных аспектах развіцця штучнага інтэлекту.

У абгрунтаванні рэдакцыя "Time" адзначае, што Пантыфік свядома выбраў сваё імя, каб "ставіць выклік рэвалюцыі штучнага інтэлекту". Часопіс праводзіць гістарычную паралель, нагадваючы, што Леў XIII выступаў супраць новых, "механізаваных эканамічных сістэм, якія ператваралі работнікаў у тавар" падчас прамысловай рэвалюцыі.

Паводле меркавання "Time", калі Леў XIV будзе працягваць павышаць адчувальнасць 1,4 мільярда католікаў да "адчужальнага патэнцыялу" штучнага інтэлекту, у свеце з'явіцца "важная і нечаканая духоўная супрацьвага Крэмніевай даліне".

Спіс "Time 100 AI" упершыню быў апублікаваны ў 2023 годзе пасля з'яўлення ChatGPT і з таго часу стаў аўтарытэтным штогадовым аглядам самых уплывовых асоб у галіне штучнага інтэлекту. Рэдакцыя выдання падкрэслівае, што мэтай гэтага праекта з'яўляецца "паказаць, што напрамак развіцця штучнага інтэлекту вызначаюць не машыны, а людзі – наватары, энтузіясты, творцы і ўсе, хто зацікаўлены ў будучыні гэтай тэхналогіі".

Уключэнне Льва XIV у гэты прэстыжны спіс падкрэслівае ўзрастаючую ролю рэлігійных лідараў у фарміраванні этычных рамак для развіцця новых тэхналогій і пацвярджае важнасць духоўнага вымярэння ў дыскусіях аб будучыні штучнага інтэлекту.

Варта адзначыць, што Папа неаднаразова выступаў з заклікам да этычнага выкарыстання штучнага інтэлекту і падкрэсліваў неабходнасць захавання чалавечай годнасці ў эпоху хуткага тэхналагічнага развіцця.

