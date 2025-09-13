Прадстаўнік Святога Пасада ў ААН аб правах жанчын і дзяцей

На 60-й сесіі Савета па правах чалавека ў Жэневе Пастаянны назіральнік Святога Пасада ў ААН арцыбіскуп Этарэ Балестрэра выступіў з заявамі аб праве на развіццё і сучасных формах рабства.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Падчас інтэрактыўнага дыялогу са Спецыяльным дакладчыкам па праве на развіццё, які адбыўся 12 верасня 2025 года ў Жэневе, арцыбіскуп Этарэ Балестрэра падкрэсліў, што роўнасць жанчын і дзяўчат з'яўляецца істотным элементам усебаковага развіцця. (ПОЎНЫ ТЭКСТ)

“Годнасць, дадзеная Богам, павінна заўсёды быць у цэнтры ўсіх намаганняў па развіцці”

"Гэтая роўнасць укаранёная ў годнасці кожнага мужчыны і кожнай жанчыны, якая 'непарушна абапіраецца на самое яго ці яе існаванне, якое пераважае ў кожных абставінах і па-за імі'", - адзначыў Пастаянны назіральнік Святога Пасада, цытуючы Папу Льва XIV, які заклікаў "будаваць свет, у якім кожны можа весці сапраўды чалавечае жыццё ў праўдзе, справядлівасці і міры".

Балестрэра падкрэсліў, што развіццё павінна быць інтэгральным, улічваючы кожнае вымярэнне чалавечай асобы – як духоўнае, так і матэрыяльнае – і непарушную годнасць кожнага чалавека на ўсіх этапах жыцця.

“Калі жанчыны і дзяўчаты могуць рэалізаваць свой патэнцыял, карысць распаўсюджваецца далёка за межы асобы”

Дыпламат выказаў заклапочанасць Святога Пасада сцвярджэннямі ў дакладзе Спецыяльнага дакладчыка, якія звязваюць сацыяльнае развіццё з адмаўленнем права на жыццё ненароджанаму дзіцяці. "Гэта стварае парадокс: 'Менавіта ў той час, калі ўрачыста абвяшчаюцца непарушныя правы асобы і публічна сцвярджаецца каштоўнасць жыцця, само права на жыццё адмаўляецца'", - заўважыў ён.

Падчас іншай сесіі, прысвечанай сучасным формам рабства, арцыбіскуп Балестрэра засяродзіў увагу на праблеме дзіцячай працы і эксплуатацыі дзяцей. (ПОЎНЫ ТЭКСТ)

“Выкарыстанне дзяцей у якасці салдат – адна з найбольш ганебных форм дзіцячай працы”

"Дзіцячая праца – гэта сур'ёзнае парушэнне чалавечай годнасці, паколькі кожнае дзіця – унікальны і непаўторны шэдэўр Божы. Эксплуатацыя дзяцей праз працу, часам у найгоршых формах, – гэта старажытная пошасць і здрада іх нявіннасці", - заявіў прадстаўнік Святога Пасада.

Ён спаслаўся на актуальныя статыстычныя даныя, адзначыўшы, што ў 2024 годзе каля 138 мільёнаў дзяцей былі ўцягнуты ў дзіцячую працу, з якіх каля 54 мільёнаў былі занятыя ў небяспечнай працы, якая пагражае іх здароўю і бяспецы.

Святы Пасад асабліва занепакоены наборам і бяздумным выкарыстаннем дзяцей ва ўзброеных канфліктах. "Паміж 2005 і 2022 гадамі было пацверджана больш за 105 000 выпадкаў так званых 'дзяцей-салдат', і мяркуецца, што рэальная лічба значна вышэйшая", - сказаў арцыбіскуп Балестрэра.

"Папа Леў XIV нядаўна заклікаў 'тых, хто мае ўладу, заўсёды памятаць пра сваю адказнасць за наступствы сваіх рашэнняў і не ігнараваць патрэбы самых слабых і ўсеагульнае імкненне да міру'", - нагадаў пастаянны назіральнік Святога Пасада ў ААН.

