Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Ілюстрацыйнае фота Ілюстрацыйнае фота  (AFP or licensors)
Свет

Святы Пасад падтрымаў жанчын карэнных народаў

Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры Арганізацыі Амерыканскіх Дзяржаў, заклікаў прызнаць важную ролю жанчын карэнных народаў у грамадстве.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

13 жніўня 2025 года адбылася надзвычайная сесія Пастаяннага савета Арганізацыі Амерыканскіх Дзяржаў, прысвечаная Міжнароднаму дню карэнных народаў і Восьмаму міжамерыканскаму тыдню карэнных народаў. Тэма сустрэчы – "Голас жанчын карэнных народаў: бачнасць, лідарства, правы і эканамічная аўтаномія".

У сваім выступе мансеньёр Хуан Антоніа Крус Серана падкрэсліў блізкасць Святога Пасада да карэнных народаў і асабліва да жанчын з мэтай прасоўвання і абароны іх фундаментальных правоў. "У Амазоніі ёсць супольнасці, якія выстаялі дзякуючы прысутнасці моцных і шчодрых жанчын", - адзначыў дыпламат, цытуючы апостальскую адгартацыю Папы Францішка "Querida Amazonía".

Прадстаўнік Святога Пасада падкрэсліў важнасць таго, каб жанчыны карэнных народаў не разглядаліся як пасіўныя атрымальніцы знешняй дапамогі, але як актыўныя ўдзельніцы ў пабудове агульнай будучыні, у рамках прасоўвання карэнных культур, з адпаведнымі духоўнымі шляхамі і ўвагай да звычаяў і моў народаў.


Ксёндз Крус Серана таксама адзначыў, што Каталіцкі Касцёл праз свае ўстановы працягвае клапаціцца пра карэнныя народы ў многіх месцах паўшар'я, інвестуючы ў іх адукацыю і ахову здароўя, павышаючы дасведчанасць грамадства, каб прадстаўнікі гэтых супольнасцей маглі стаць галоўнымі дзеючымі асобамі сваёй уласнай гісторыі.

Для дасягнення гэтай мэты на ўсім кантыненце актыўна працуюць розныя касцельныя структуры: біскупскія канферэнцыі, дыяцэзіі, тэрытарыяльныя прэлатуры, вікарыяты, парафіі, місіі і Панамазонская касцельная сетка (REPAM).

У заключэнні свайго выступу прадстаўнік Святога Пасада выказаў падтрымку ініцыятывам, накіраваным на ўзмацненне голасу карэнных народаў, абарону іх правоў і забеспячэнне іх поўнага ўдзелу ў жыцці грамадства.
 

Тэмы
14 жніўня 2025, 12:14
Марыйная малітва з Папам
Марыйная малітва з Папам
Папскія аўдыенцыі
Папскія аўдыенцыі
Твой уклад у вялікую місію Твой уклад у вялікую місію