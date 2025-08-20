Рым прыме Міжнародную Сустрэчу Дыялогу і Малітвы аб Міры
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
"Прадстаўнікі вялікіх рэлігій, свету культуры, грамадзянскай супольнасці і палітыкі разам з Супольнасцю Святога Эгідзія возьмуцца за самыя тэрміновыя выклікі нашага часу. Свет, здаецца, рухаецца ў кірунку канфліктаў і падзелаў, але ёсць тыя, хто выбіраюць іншы шлях: шлях дыялогу. З 26 па 28 кастрычніка 2025 года Рым стане месцам сустрэчы розных галасоў, культур і рэлігій, каб разам сказаць: мір варты рызыкі", - паведамляюць арганізатары.
Мір варты рызыкі
Сустрэча збярэ прадстаўнікоў вялікіх рэлігій, свету культуры, прадстаўнікоў грамадскіх і палітычных арганізацый, каб разам сустрэць самыя неадкладныя выклікі нашага часу: мірнае суіснаванне, салідарнасць і пабудову новых візій міру.
Урачыстая інаўгурацыя адбудзецца 26 кастрычніка 2025 года ў аўдыторыуме Парка-дэла-Музіка, у прысутнасці прадстаўнікоў найвышэйшых дзяржаўных улад.
У наступныя дні запланаваны тэматычныя круглыя сталы і дэбаты з удзелам асоб міжнароднай вядомасці.
Малітвы розных рэлігійных традыцый
Асаблівым момантам стане Урачыстая Цырымонія на карысць Міру, запланаваная на другую палову дня ў панядзелак 27 кастрычніка. Перад ёй адбудуцца малітвы аб міры згодна з рытуаламі розных рэлігійных традыцый, у сімвалічным аб'яднанні розных культур і веравызнанняў.
Сустрэчы, якія арганізуюцца з 1987 года, з'яўляюцца працягам гістарычнай малітвы прадстаўнікоў рэлігій аб міры, якая адбылася ў Асізі 27 кастрычніка 1986 года з ініцыятывы святога Яна Паўла II.