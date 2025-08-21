Рабіны заклікаюць Ізраіль спыніць гуманітарны крызіс у Газе

Артадаксальныя рабіны з розных краін звяртаюцца да ізраільскага ўрада з патрабаваннем спыніць гуманітарны крызіс у Газе, падкрэсліваючы, што зверствы ХАМАС не вызваляюць Ізраіль ад адказнасці.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Ініцыятыва звароту да ізраільскага ўрада належыць амерыканскаму рабіну Ёзэфу Блау, паведамляе Каталіцкае Інфармацыйнае Агенцтва (KNA) 20 жніўня 2025 года. У лісце, падпісаным каля 80 артадаксальнымі рабінамі з розных краін, змяшчаецца заклік да ізраільскіх улад прадухіліць масавы голад у Газе.

Рэлігія не павінна апраўдваць культ улады

"Калі рэлігія выкарыстоўваецца для апраўдання культу ўлады, яна скажае асноўную мараль," - заявіў рабін Блау. Ён падкрэсліў, што бязлітасная лаяльнасць супярэчыць прынцыпу самарэфлексіі, які з'яўляецца фундаментальным для юдаізму.

У звароце рабінаў адзначаецца, што нягледзячы на зверствы, здзейсненыя радыкальнай ісламісцкай групоўкай ХАМАС, Ізраіль не вызваляецца ад сваёй адказнасці за гуманітарны крызіс у Газе. "Дзяржава Ізраіль абавязана прадухіліць масавы голад сярод насельніцтва Газы," - гаворыцца ў лісце.

Патрэбны голас, закаранёны ў самых глыбокіх юдэйскіх каштоўнасцях

Рабіны таксама крытыкуюць прэм'ер-міністра Ізраіля Бенджаміна Нетаньяху за адсутнасць бачання пасляваеннай будучыні, што стварае вакуум і дазваляе экстрэмісцкім галасам ва ўрадзе распаўсюджваць "трывожныя прапановы".

Асаблівую заклапочанасць выклікае эскалацыя насілля з боку экстрэмісцкіх пасяленцаў на Заходнім беразе, якая прывяла да забойстваў мірных жыхароў і далейшай дэстабілізацыі ў рэгіёне.

"Гэты гістарычны момант патрабуе голасу, які закаранёны ў нашых самых глыбокіх юдэйскіх каштоўнасцях і сфарміраваны нашай траўматычнай гісторыяй пераследу," - адзначаецца ў звароце. Аўтары ліста падкрэсліваюць, што характэрная для юдаізму надзея на справядлівасць і спагаду распаўсюджваецца на ўсіх людзей.

Сярод падпісантаў таксама рабін Дрэздэна Аківа Вайнгартэн, брытанскі рабін Давід Розэн, нарвежскі рабін Міхаэль Мельхіёр і галоўны рабін Даніі Яір Мельхіёр.

