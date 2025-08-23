Касцёл ЗША супраць бесчалавечнага стаўлення да мігрантаў
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Біскуп Джэймс Д. Конлі з дыяцэзіі Лінкальн, што ў штаце Небраска (ЗША), 22 жніўня 2025 года выказаў занепакоенасць лёсам мігрантаў, якія будуць утрымлівацца ў новым федэральным цэнтры затрымання. Ён падкрэсліў, што нават пры гарантаванні бяспекі меж, неабходна паважаць чалавечую годнасць кожнага затрыманага.
Годнасць кожнага чалавека непарушная
"Мы ніколі не павінны забываць: кожны чалавек – незалежна ад яго іміграцыйнага статусу – гэта асоба, створаная паводле вобразу і падабенства Божага", - адзначыў біскуп Конлі.
Іерарх падкрэсліў, што ў цэнтры павінны ўтрымлівацца толькі тыя мігранты без дакументаў, якія сапраўды ўчынілі злачынствы, а не тыя, хто проста імкнецца да лепшага жыцця. Ён таксама настойваў на тым, што кожны затрыманы павінен мець доступ да духоўнай і душпастырскай апекі.
Патрэбна сістэмная рэформа іміграцыйнай палітыкі
Заява біскупа з'явілася пасля таго, як улады штата Небраска аб'явілі аб стварэнні новага цэнтра затрымання мігрантаў у рамках жорсткай іміграцыйнай палітыкі цяперашняй адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа.
"Біскупы ЗША заклікаюць дзяржаўных службоўцаў заняцца сур'ёзнай іміграцыйнай рэформай, - нагадаў біскуп Конлі. - Прэзідэнт і Кангрэс павінны працаваць разам, каб распрацаваць законы, якія паважаюць як нашы межы, так і правы кожнага чалавека на міграцыю".
"Як біскуп, я застаюся адданым абароне чалавечай годнасці, якая адначасова забяспечвае грамадскую бяспеку і паважае нашых братоў і сясцёр-мігрантаў", - падсумаваў іерарх.
Варта адзначыць, што гэта не першы выпадак, калі каталіцкія лідары ў ЗША выказваюць заклапочанасць умовамі ўтрымання мігрантаў у спецыяльных цэнтрах затрымання, якія ствараюцца па ўсёй краіне ў рамках узмацнення іміграцыйнай палітыкі.