Італія. Пакінуты разбураны дом Італія. Пакінуты разбураны дом  (2019 ChiccoDodiFC FotoOk.it Copyright All Rights Reserved)
Свет

Італьянскі епіскапат супраць "эўтаназіі" рэгіёнаў

Біскупы Італіі рэзка раскрытыкавалі планы ўрада па адносінах да структурна слабых рэгіёнаў, параўноўваючы іх з "дапамогай у самагубстве".

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

139 кардыналаў, арцыбіскупаў, біскупаў і абатаў падпісалі адкрыты ліст да італьянскага ўрада і парламента, дзе асудзілі стратэгію па абыходжанні з тэрыторыямі, якія пакутуюць ад "незваротнага абязлюднення". "Разглядаць гэтыя тэрыторыі з духам, з якім сядаюць ля ложка паміраючага – гэта несправядлівасць у дачыненні да ўсяго народа", - адзначылі яны.

Іерархі падкрэсліваюць, што абязлюдненыя тэрыторыі больш уразлівыя да прыродных стыхій і павялічваюць рызыку экалагічных катастроф. Таксама існуе небяспека страты часткі архітэктурнай спадчыны Італіі.

Замест пасіўнага суправаджэння заняпаду, духоўныя лідары прапануюць канкрэтныя меры: падатковыя льготы для зваротнай міграцыі, гнуткія ўмовы працы, сельскагаспадарчыя інавацыі, устойлівы турызм, аднаўленне закінутых вёсак, пашырэнне інтэрнэту і тэлемедыцыну.

"Жыццё ў гэтых месцах можа не скончыцца, а набыць больш высокую якасць", - сцвярджаюць біскупы, прапануючы дыялог з адказнымі палітыкамі.
 

27 жніўня 2025, 10:08
