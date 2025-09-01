Леў XIV узначаліць юбілейныя цэлебрацыі ў кастрычніку
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Кастрычнік 2025 года абяцае быць насычаным важнымі падзеямі ў Ватыкане. Паводле апублікаванага календара, Леў XIV узначаліць сем урачыстых літургічных цэлебрацый, прысвечаных розным юбілейным падзеям, і кананізацыю благаслаўлёных.
Пачнецца месяц з урачыстай Імшы 5 кастрычніка на Плошчы Святога Пятра. У XXVII Звычайную нядзелю ў 10.30 Пантыфік будзе цэлебраваць літургію ў рамках Юбілею Місіянераў і Юбілею Мігрантаў.
Праз некалькі дзён, 9 кастрычніка, таксама на ватыканскай плошчы, з удзелам Льва XIV адбудзецца Імша з нагоды Юбілею Кансэкраванага Жыцця. А 12 кастрычніка, у XXVIII Звычайную нядзелю, вернікі збяруцца там жа, каб разам з Папам адзначыць Юбілей Марыйнай Духоўнасці.
Кульмінацыяй месяца стане Імша 19 кастрычніка на Плошчы Святога Пятра, падчас якой Леў XIV здзейсніць кананізацыю сямі благаслаўлёных: Ігнацыя Шукралаха Малаяна, Пітэра То Рота, Вінчэнцы Марыі Палоні, Марыі дэль Монтэ Кармэла Рэндылес Марцінэс, Марыі Транкаці, Хасэ Грэгорыа Эрнандэса Сіснэраса і Бартала Лонга.
Завершыцца другі восеньскі месяц дзвюма Імшамі ў Базіліцы Святога Пятра. 26 кастрычніка, у XXX Звычайную нядзелю, у 10.00 пройдзе літургія ў рамках Юбілею Сінадальных Каманд, а 27 кастрычніка ў 17.30 Святы Айцец сустрэнецца на Эўхарыстыі са студэнтамі папскіх універсітэтаў.
Каляндар падпісаў арцыбіскуп Дыега Равэлі, Майстар папскіх літургічных цэлебрацый.