Папа пра атаку Ізраіля ў Катары: усё надзвычай сур'ёзна

Леў XIV назваў сітуацыю на Блізкім Усходзе "надзвычай сур'ёзнай" пасля ізраільскай бамбардзіроўкі ў Катары і заклікаў да малітвы і дзеянняў дзеля міру.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Пакідаючы папскую рэзідэнцыю ў Кастэль-Гандольфа 10 верасня 2025 года, Святы Айцец адказаў на пытанні журналістаў наконт апошніх падзей на Блізкім Усходзе.

Ізраільская бамбардзіроўка ў сталіцы Катара Досе, накіраваная супраць некаторых лідараў Хамаса, прывяла да пашкоджання некалькіх жылых будынкаў і выклікала глыбокую заклапочанасць Пантыфіка.

"Уся сітуацыя сапраўды вельмі сур'ёзная", - падкрэсліў Леў XIV, звяртаючыся да прадстаўнікоў СМІ. Папа не хаваў сваёй трывогі наконт эскалацыі канфлікту: "Мы не ведаем, куды гэта рухаецца, сітуацыя застаецца сур'ёзнай, мы павінны шмат маліцца, працягваць дзейнічаць, старацца, настойваць на міры".

Асаблівую заклапочанасць Святога Айца выклікаў тэрміновы загад эвакуацыі, выдадзены Ізраілем жыхарам Газы ў сувязі з эскалацыяй ваенных аперацый. Папа паведаміў журналістам, што спрабаваў звязацца з пробашчам парафіі Святой Сям'і ў Газе, айцом Габрыэле Раманэлі, але беспаспяхова.

"Я спрабаваў толькі што патэлефанаваць да пробашча, але не маю ніякіх навін", - прызнаўся Леў XIV, не хаваючы сваёй трывогі за лёс каталіцкай супольнасці ў зоне канфлікту.

Варта адзначыць, што Папа прыбыў у Кастэль-Гандольфа ўвечары 9 верасня 2025 года і правёў там раніцу і пасляабедзенны час, выконваючы свае абавязкі ў дзень, калі не было запланавана аўдыенцый. Перад вяртаннем у Ватыкан Святы Айцец прывітаў вернікаў, якія чакалі яго каля рэзідэнцыі.

Заявы Льва XIV адлюстроўваюць глыбокую заклапочанасць развіццём падзей на Блізкім Усходзе. Святы Пасад паслядоўна заклікае да спынення насілля і пошуку мірнага вырашэння канфлікту праз дыялог і перамовы. Малітва і дыпламатычныя намаганні застаюцца галоўнымі інструментамі Касцёла ў імкненні да ўсталявання міру ў рэгіёне.

