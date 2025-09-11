450 уцекачоў у парафіі Газы атрымалі благаслаўленне Папы
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Ксёндз Габрыэле Раманэлі, пробашч парафіі Святой Сям'і ў Газе, пацвердзіў, што Леў XIV асабіста патэлефанаваў у парафію пасля ізраільскага загаду аб неадкладнай эвакуацыі жыхароў.
"Гэта не ўпершыню. Ён заўсёды ўважліва сочыць за сітуацыяй і вельмі заангажаваны ў спыненне гэтай вайны", - паведаміў італьянскі святар ў відэазапісе, апублікаваным СМІ Святога Пасада.
Папскі званок адбыўся ўвечары 10 верасня 2025 года падчас урачыстай літургіі. "Хацеў ведаць, як у нас справы. Мы сказалі яму, што ў нас усё добра, хоць сітуацыя па-ранейшаму цяжкая", - перадаў Раманэлі словы, сказаныя Пантыфіку.
У парафіі, якая ў ліпені зазнала напад ізраільскіх войск, знаходзіцца каля 450 уцекачоў – пажылых, хворых, дзяцей. Большасць не жадае пакідаць горад. "Многія кажуць тое ж, што мы чулі з пачатку вайны. Усюды небяспечна, усюды бамбардзіроўкі, рэальная пагроза, смерць, параненыя, разбурэнні", - растлумачыў ксёндз.
Нягледзячы на ваенную сітуацыю, парафіяльнае жыццё працягваецца. 9 верасня 2025 года адбыўся шлюб каталіцкай пары, а 10 верасня ў сям'і ўцекачоў нарадзіўся хлопчык Маркас. "Бог нястомна нас благаслаўляе. І ў гэтыя цяжкія моманты працягвае сведчыць сваю блізкасць", - падкрэсліў пробашч.
Ксёндз Раманэлі завяршыў відэазварот заклікам: "Мы па-ранейшаму молімся да Бога, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі падарыў нам цуд міру".