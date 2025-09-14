Леў XIV пра Сінод, адзінства Касцёла і свой юбілей
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Пасля нядзельнай малітвы "Анёл Панскі" 14 верасня 2024 года Папа звярнуў увагу вернікаў на важную гадавіну ў жыцці Каталіцкага Касцёла. "Заўтра спаўняецца шэсцьдзесят гадоў з моманту заснавання Сінода Біскупаў, прарочай інтуіцыі святога Паўла VI, дзякуючы якой біскупы маглі яшчэ больш і лепш ажыццяўляць еднасць з Наступнікам Святога Пятра," - адзначыў Леў XIV.
Сінадальнасць – гэта шлях да абнаўлення місіі Касцёла
Пантыфік выказаў спадзяванне на тое, што гэтая гадавіна "абудзіць новую адданасць адзінству, сінадальнасці і місіі Касцёла". Сінод Біскупаў, заснаваны Паўлам VI у 1965 годзе, стаў важным інструментам калегіяльнасці ў Каталіцкім Касцёле, дазваляючы біскупам з усяго свету ўдзельнічаць у кіраванні Паўсюдным Касцёлам.
Пасля гэтага Святы Айцец сардэчна прывітаў усіх прысутных вернікаў Рыма і пілігрымаў з Італіі і іншых краін. Ён згадаў прадстаўнікоў розных супольнасцей, у тым ліку пілігрымаў з Чылі, Танзаніі, Чэхіі і Перу.
Дзякую ўсім, хто памятаў пра мяне ў малітве
"Найдаражэйшыя, здаецца, вы ведаеце, што сёння мне спаўняецца 70 гадоў, - падзяліўся Папа з вернікамі. - Я дзякую Богу, маім бацькам і ўсім, хто памятаў пра мяне ў малітве. Вялікі дзякуй усім!"
На заканчэнне Леў XIV пажадаў усім добрай нядзелі.