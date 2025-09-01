Папа адкрые новы душпастырскі год у Рыме
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Леў XIV адкрые новы душпастырскі год Рымскай дыяцэзіі 19 верасня 2025 года ў Базіліцы Святога Яна на Латэране. Прыбыццё Папы чакаецца ў 17.45, пасля чаго ён узначаліць Літургію Слова.
У мерапрыемстве прымуць удзел пробашчы, вікарыі, рэктары, капеланы, дыяканы, а таксама па тры свецкія вернікі ад кожнай парафіі і прадстаўнікі манаскіх ордэнаў.
Афіцыйнае абвяшчэнне аб гэтай сустрэчы зрабіў кардынал-вікарый Бальдасарэ Рэйна ў лісце, адрасаваным усім вернікам Рымскай дыяцэзіі. "Мы перажылі дні ласкі з нагоды Юбілею моладзі, - нагадвае іерарх. - Мы яшчэ захоўваем успаміны пра гэта і спадзяёмся, перш за ўсё, выкарыстаць тое, што мы перажылі дзякуючы прысутнасці і словам нашага Біскупа, а таксама любові моладзі, якая прыбыла ў вялікай колькасці з усяго свету".