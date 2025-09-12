Пантыфік прыняў старшыню Камісіі па абароне непаўналетніх

Аўдыенцыя для старшыні Камісіі па абароне непаўналетніх арцыбіскупа Тыбо Верні (@Vatican Media)

12 верасня 2025 года Леў XIV прыняў на аўдыенцыі старшыню Папскай камісіі па абароне непаўналетніх, арцыбіскупа Тыбо Верні. Іерарх быў прызначаны на гэту пасаду 15 ліпеня і ўпершыню сустрэўся з Папам пасля свайго прызначэння.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Арцыбіскуп Верні папрасіў аб аўдыенцыі, каб асабіста падзякаваць Папу за давер і прадставіць яму справаздачу Камісіі за 2024 год, якая мае на мэце ацэнку і развіццё здольнасцяў мясцовых Касцёлаў і манаскіх супольнасцей у галіне абароны непаўналетніх. Дакумент таксама прапаноўвае практычныя рэкамендацыі, заснаваныя на досведзе, набытым Касцёлам у розных кантэкстах.

Падчас сустрэчы арцыбіскуп Верні пацвердзіў імкненне Камісіі працягваць распрацоўваць меры абароны непаўналетніх і дапамагаць мясцовым Касцёлам у іх рэалізацыі.

“З пакорай і надзеяй Камісія працягвае місію, якая была нам даручана, ажыццяўляючы бачанне Святога Айца аб укараненні ва ўсім Касцёле культуры прафілактыкі, якая не дапускае ніякіх форм злоўжыванняў: ні ўладай ці аўтарытэтам, ні сумленнем ці духоўнасцю, ні сексуальных злоўжыванняў”, - заявіў старшыня гэтай ватыканскай структуры.

