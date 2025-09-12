Пантыфік прыняў старшыню Камісіі па абароне непаўналетніх
Аляксандр Панчанка - Vatican News
Арцыбіскуп Верні папрасіў аб аўдыенцыі, каб асабіста падзякаваць Папу за давер і прадставіць яму справаздачу Камісіі за 2024 год, якая мае на мэце ацэнку і развіццё здольнасцяў мясцовых Касцёлаў і манаскіх супольнасцей у галіне абароны непаўналетніх. Дакумент таксама прапаноўвае практычныя рэкамендацыі, заснаваныя на досведзе, набытым Касцёлам у розных кантэкстах.
Падчас сустрэчы арцыбіскуп Верні пацвердзіў імкненне Камісіі працягваць распрацоўваць меры абароны непаўналетніх і дапамагаць мясцовым Касцёлам у іх рэалізацыі.
“З пакорай і надзеяй Камісія працягвае місію, якая была нам даручана, ажыццяўляючы бачанне Святога Айца аб укараненні ва ўсім Касцёле культуры прафілактыкі, якая не дапускае ніякіх форм злоўжыванняў: ні ўладай ці аўтарытэтам, ні сумленнем ці духоўнасцю, ні сексуальных злоўжыванняў”, - заявіў старшыня гэтай ватыканскай структуры.