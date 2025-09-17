Пантыфік пра сітуацыю ў Газе: трэба шукаць іншае рашэнне
Марыя Валодзіна - Vatican News
Адказваючы на пытанні пра масавы зыход жыхароў Газы, Папа паведаміў пра тэлефонную размову з мясцовай супольнасцю і айцом Габрыэлем Раманэлі. “Многім людзям няма куды ісці, і гэта трывожыць. Я размаўляў з нашымі людзьмі там, з пробашчам. Пакуль яны вырашылі заставацца, трымаюцца, але нам трэба шукаць іншае рашэнне”, - сказаў Святы Айцец.
16 верасня 2025 года Пантыфік патэлефанаваў айцу Раманэлі, пробашчу каталіцкай парафіі Святой Сям’і ў Газе, каб даведацца пра становішча 450 чалавек, якія знайшлі прытулак у парафіяльным комплексе на фоне інтэнсіфікацыі ізраільскай ваеннай аперацыі ў горадзе.
На пытанне пра адносіны паміж НАТА і Расіяй Леў XIV заўважыў: “НАТА не пачынала ніякай вайны. Палякі занепакоеныя, бо адчуваюць, што іх паветраная прастора была парушана. Сітуацыя вельмі напружаная”.
Перад ад’ездам натоўп павіншаваў Папу з імянінамі: 17 верасня ў Касцёле адзначаецца дзень святога Роберта Белярміна, нябеснага заступніка Святога Айца. Польскія вернікі паднеслі яму букет і віншавальны ліст.