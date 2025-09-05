Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Падчас візіту прэзідэнта Польшчы ў Ватыкан
Папа

Папа прыняў польскага прэзідэнта

5 верасня 2025 года ў ватыканскім Апостальскім палацы адбылася сустрэча Льва XIV з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Пасля сустрэчы з Папам польскі лідар таксама правёў перамовы з Дзяржсакратаром Яго Святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў Сакратар па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер.

Паводле афіцыйнага паведамлення Залы Друку, падчас сардэчных перамоў у Дзяржаўным сакратарыяце бакі засяродзіліся на грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне, "звяртаючыся ў прыватнасці да каштоўнасцей, на якіх грунтуецца польскае грамадства, і неабходнасці будаваць кансэнсус перад абліччам выклікаў, на якія трэба адказваць".

У працягу размовы былі закранутыя пытанні міжнароднага характару, з асаблівай увагай да канфлікту ва Украіне і бяспекі Еўропы.
 

Тэмы
05 верасня 2025, 14:17

Каляндар Папы
Марыйная малітва з Папам
Марыйная малітва з Папам
Папскія аўдыенцыі
Папскія аўдыенцыі
Твой уклад у вялікую місію Твой уклад у вялікую місію