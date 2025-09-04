Пошук

Аварыя фунікулёра “Elevador da Glória” у Лісабоне Аварыя фунікулёра “Elevador da Glória” у Лісабоне  (AFP or licensors)
Аварыя гістарычнага фунікулёра ў Лісабоне: спачуванні Папы

Леў XIV папрасіў Патрыярха Лісабона Руі Валерыё перадаць свае шчырыя спачуванні і духоўную блізкасць сем’ям ахвяр аварыі фунікулёра “Elevador da Glória”, якая здарылася 3 верасня 2025 года ў сталіцы Партугаліі.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Пантыфік моліцца аб выздараўленні для параненых і аб сіле хрысціянскай надзеі для ўсіх, хто пацярпеў ад гэтай катастрофы, - гаворыцца ў тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала-дзяржсакратара П’етра Параліна на імя партугальскага іерарха.

“Святы Айцец асабліва ўдзячны тым, хто быў задзейнічаны ў ратавальнай аперацыі, і ўсім, асабліва сваякам загінулых, удзяляе апостальскае благаслаўленне суцяшэння”, - адзначаецца ў спачувальным пасланні.

Фунікулёр “Elevador da Glória” – адна з самых папулярных турыстычных славутасцяў Лісабона – сышоў з рэек на спуску, перакуліўся і ўрэзаўся ў будынак. Колькасць смяротных ахвяр трагедыі дасягнула 17 чалавек. У Партугаліі абвешчана агульнанацыянальная жалоба.
 

04 верасня 2025, 13:23

