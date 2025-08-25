Супольны шлях да еднасці: пасланне Льва XIV вальдэнсам
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Пантыфік выказаў надзею на тое, што хрысціяне змогуць "крочыць з шчырасцю сэрца да поўнай еднасці, каб сведчыць пра Езуса Хрыста і Яго Евангелле". Такі заклік асабліва блізкі Льву XIV, які пацвердзіў гэта ў сваім папскім дэвізе "In Illo uno unum" (У Ім Адзіным мы адзіныя).
Папа заклікаў пратэстанцкіх вернікаў да “супрацоўніцтва ў служэнні чалавецтву, асабліва ў абароне годнасці чалавечай асобы, у прасоўванні справядлівасці і міру, і ў сумесным адказе на пакуты, якія закранаюць найбольш слабых".
Сінод вальдэнсаў-метадыстаў адкрыўся 23 жніўня 2025 года ў П'емонце. Збіраючыся штогод у Вальдэнскіх далінах, Сінод складаецца з дэпутатаў мясцовых супольнасцей. Працы праходзяць па мадэлі асамблейнай дыскусіі, улічваючы тое, што дзеянне Духа Святога вядзе да сумесных рашэнняў.