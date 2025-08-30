Папа сустрэўся з маці забітага тэрарыстамі журналіста з ЗША

Леў XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі Дыяну Фолі – маці амерыканскага журналіста Джэймса Фолі, жорстка забітага ў 2014 годзе ў Сірыі баевікамі групоўкі “Ісламская дзяржава”.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Дыяна Фолі наведала Ватыкан разам з пісьменнікам Колумам Маккэнам, з якім напісала кнігу “Маці”. На яе старонках яна распавядае пра жыццё свайго сына, а таксама пра шлях пакут, спачування і разумення, які прайшла, імкнучыся перажыць асабістую трагедыю і не страціць чалавечнасці.

Аўдыенцыю ў Святога Айца жанчына назвала цудоўным дарам. “Як грамадзянка Амерыкі, я была вельмі ўдзячная за сустрэчу з ім і буду маліцца за яго, бо нам патрэбна яго кіраўніцтва дзеля міру і надзеі ва ўсім свеце”, - сказала яна ў інтэрв’ю ватыканскім СМІ.

У 2021 годзе Дыяна Фолі сустрэлася з адным з забойцаў Джэймса – Александам Коці, каб расказаць яму, кім на самой справе быў яе сын: мужным і велікадушным чалавекам, які імкнуўся сведчыць праўду пра жыццё і людзей, якіх сустракаў.

Яна адзначыла, што зразумела: калі чалавек пагружаецца ў вайну і нянавісць, як баевікі “Ісламскай дзяржавы”, ён перастае бачыць асобу ў іншым і думае толькі пра ўласную злосць. “Я хацела, каб Александа ўсвядоміў: людзі, якіх яны рабілі мішэнню – журналісты, гуманітарныя работнікі – імкнуліся даць сірыйскаму народу надзею”, - сказала маці забітага рэпарцёра.

Дыяна Фолі таксама падкрэсліла, што Джэймс быў не толькі журналістам, але і настаўнікам: шмат гадоў ён працаваў у арганізацыі Teach for America, дапамагаючы бедным дзецям шукаць свой шлях. “Я хацела, каб Александа ведаў: у іншым жыцці ён і Джым маглі б нават быць сябрамі. Я ўяўляла, як Джым мог бы стаць апорай для Александа, які ў дзяцінстве страціў бацьку. Але шукаючы сэнсу, ён пайшоў у няправільным кірунку”, - падзялілася яна.

Жанчына прызналася, што перажыць трагедыю ёй вельмі дапамагла малітва. “Я атрымала дар веры ў падлеткавым узросце, і мая вера ў міласэрнага і любячага Бога заўсёды была для мяне надзвычай важнай”, - сказала яна.

Праз тры тыдні пасля смерці Джэймса Дыяна Фолі заснавала фонд, названы ў яго гонар. Мэта арганізацыі – садзейнічаць вызваленню амерыканскіх грамадзян, выкрадзеных ці несправядліва асуджаных за мяжой. Дзякуючы гэтай ініцыятыве дадому з замежных турмаў удалося вярнуць больш за 170 грамадзян ЗША.

Яшчэ адным дарам жанчына назвала тэлефонны званок ад Папы Францішка, які яна атрымала праз некалькі дзён пасля смерці Джэймса – нават раней, чым званок ад прадстаўнікоў амерыканскага ўрада. “Гэта было вельмі кранальна, бо нехта з сваякоў Папы Францішка тады трапіў у аўтамабільнае здарэнне, і ён сам перажываў боль, але ўсё ж вырашыў звязацца з намі”, - адзначыла яна.

Маці забітага журналіста падкрэсліла, што прабачэнне і міласэрнасць маюць вырашальнае значэнне пасярод усіх пакут. Справядлівасць неабходная, але чалавек павінен праяўляць міласэрнасць да іншага: прабачаць, разумець, што ўсе мы недасканалыя, усе – грэшнікі і патрабуем Божай міласэрнасці. “Для мяне гэта гісторыя міласэрнасці”, - сказала яна.

