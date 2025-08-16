Папа прыме ўдзел у тэлемосце з каталіцкай моладдзю ЗША
Аляксандр Панчанка - Vatican News
Форум пройдзе ў Індыянапалісе, у штаце Індыяна, з 20 па 22 лістапада 2025 года. У ім возьмуць удзел каля 15 тысяч юнакоў і дзяўчат ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў, якія належаць да розных каталіцкіх рухаў. Папа паразмаўляе з іх прадстаўнікамі на працягу 45 хвілін. Тэлемост будзе арганізаваны ў супрацоўніцтве з EWTN.
Удзел Святога Айца ў сустрэчы нагадвае, што “маладыя людзі знаходзяцца ў сэрцы Касцёла і іх галасы маюць значэнне”, - адзначыла Крысціна Ламас, выканаўчы дырэктар Нацыянальнай федэрацыі каталіцкага душпастырства моладзі ў ЗША (National Federation for Catholic Youth Ministry) – галоўны арганізатар падзеі.
У сваю чаргу арцыбіскуп Філадэльфіі Нэльсан Перэс, дэлегат епіскапату ЗША пры Федэрацыі, падкрэсліў, што рашэнне Святога Айца аб сустрэчы з амерыканскай моладдзю з’яўляецца выразам яго блізкасці да маладых католікаў. Леў XIV ідзе шляхам свайго папярэдніка, Папы Францішка, які называў моладзь “Божым сёння”, - зазначыў іерарх.