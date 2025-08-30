Пошук

beБеларуская
Прэзідэнт Зімбабвэ ў Пантыфіка
Прэзідэнт Зімбабвэ ў Ватыкане

30 жніўня 2025 года Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў Апостальскім палацы прэзідэнта Зімбабвэ Эмерсана Мнангагву. Былі абмеркаваны двухбаковыя адносіны і сітуацыя ў рэгіёне.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Пасля папскай аўдыенцыі зімбабвійскі лідар сустрэўся з кардыналам-дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратара па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі.

Падчас сардэчнай размовы у Дзяржаўным сакратарыяце былі адзначаны добрыя адносіны паміж Святым Пасадам і Зімбабвэ. Бакі спыніліся на некаторых аспектах палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, асабліва на супрацоўніцтве з мясцовым Касцёлам у сферы адукацыі і аховы здароўя.

Паводле афіцыйнага паведамлення Залы Друку Святога Пасада, у працягу размовы адбыўся таксама абмен меркаваннямі па рэгіянальных пытаннях, дзе была адзначана важнасць садзейнічання мультылатэралізму, дыялогу і супрацоўніцтву паміж народамі.
 

30 жніўня 2025, 16:04

