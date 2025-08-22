Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Прэзідэнт Сейшэл падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл з дэлегацыяй падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл з дэлегацыяй падчас аўдыенцыі ў Папы Льва XIV
Прэзідэнт Сейшэл з кардыналам П'етра Паралінам падчас візіту ў Дзяржсакратарыят
Прэзідэнт Сейшэл з кардыналам П'етра Паралінам падчас візіту ў Дзяржсакратарыят
Сейшэльская дэлегацыя падчас перамоў у Дзяржсакратарыяце
Сейшэльская дэлегацыя падчас перамоў у Дзяржсакратарыяце
Папа

У Ватыкане прымалі прэзідэнта Сейшэльскіх Астравоў

22 жніўня 2025 года ў Апостальскім палацы адбылася сустрэча Папы Льва XIV з прэзідэнтам Рэспублікі Сейшэльскія Астравы Вавелем Рамкалаванам.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Палітык сустрэўся таксама з кардыналам-дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў мансеньёр Міраслаў Вахоўскі, намесніка сакратара па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі.

Супрацоўніцтва ў сферы аховы навакольнага асяроддзя і адукацыі ў цэнтры ўвагі

Падчас сардэчных размоў у Дзяржаўным сакратарыяце былі адзначаны добрыя адносіны паміж Святым Пасадам і Сейшэламі, а таксама абмеркаваны некаторыя аспекты палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне.

Асаблівая ўвага была нададзена супрацоўніцтву з мясцовым Касцёлам у сферы аховы навакольнага асяроддзя, аховы здароўя і адукацыі, з асаблівым акцэнтам на фарміраванне моладзі архіпелага.

На працягу размовы адбыўся таксама абмен думкамі па рэгіянальных і міжнародных пытаннях, пры гэтым была падкрэслена важнасць спрыяння дыялогу і супрацоўніцтву паміж краінамі.

Сімвалічны абмен падарункамі – культурная сувязь паміж краінамі

Падчас традыцыйнага абмену падарункамі прэзідэнт Сейшэльскіх Астравоў падарыў Пантыфіку невялікую драўляную копію тыповай пірогі для рыбалоўства, характэрнай для архіпелага.

У сваю чаргу, Леў XIV падарыў прэзідэнту барэльеф з выявай алегорыі Тэалогіі – фрэскі Рафаэля Санцыё, што знаходзіцца на скляпенні Залы Сігнатуры ў Ватыканскіх музеях.

Сярод іншых падарункаў Папы былі таксама том пра Апартаменты аўдыенцый у Апостальскім палацы і Пасланне на Сусветны дзень міру 2025 года.
 

Тэмы
22 жніўня 2025, 12:02

Каляндар Папы
Марыйная малітва з Папам
Марыйная малітва з Папам
Папскія аўдыенцыі
Папскія аўдыенцыі
Твой уклад у вялікую місію Твой уклад у вялікую місію