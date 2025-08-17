Пошук

Папа падчас малітвы "Анёл Панскі" ў Кастэль-Гандольфа Папа падчас малітвы "Анёл Панскі" ў Кастэль-Гандольфа  (@VATICAN MEDIA)
Папа: дабро народаў павінна быць прыярытэтам мірных перамоў

Патрымаць малітвай ініцыятывы, накіраваныя на спыненне войнаў і пашырэнне міру, заклікаў Папа пасля малітвы “Анёл Панскі”, якую правёў 17 жніўня 2025 года ў Кастэль-Гандольфа.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Святы Айцец выказаў сваю блізкасць да народаў Пакістана, Індыі і Непала, пацярпелых ад моцных паводак. “Малюся за ахвяраў і іх сем’і, а таксама за ўсіх, хто церпіць з-за гэтага няшчасця”, - сказаў ён.

Затым Пантыфік заклікаў патрымаць малітвай ініцыятывы на карысць міру. “Молімся, каб намаганні дзеля спынення войнаў і пашырэння міру мелі плён; каб падчас перамоў заўсёды на першае месца ставілася агульнае дабро народаў”, - заахвоціў Святы Айцец.

Леў XIV расказаў, што ў гэты летні час атрымлівае навіны пра шматлікія і разнастайныя евангелізацыйныя ініцыятывы, якія арганізуюцца ў месцах адпачынку. “Як цудоўна бачыць, што захапленне Евангеллем натхняе на творчасць і адданасць групы і аб’яднанні людзей усіх узростаў”, - сказаў ён, згадаўшы ў прыватнасці пра евангелізацыйную ініцыятыву моладзі ў італьянскім горадзе Рычоне.
 

17 жніўня 2025, 12:39

