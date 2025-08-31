Пошук

Пантыфік: няхай Касцёл будзе для ўсіх школай пакоры

Молімся, каб Касцёл быў для ўсіх школай пакоры, домам, у якім заўсёды прымаюць, дзе не трэба змагацца за месца, - заклікаў Папа перад малітвай “Анёл Панскі”, якая адбылася 31 жніўня 2025 года ў Ватыкане.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Святы Айцец пракаментаваў нядзельны евангельскі ўрывак, у якім распавядаецца, як Езус, запрошаны на абед адным з кіраўнікоў фарысеяў, заўважыў, што госці імкнуліся заняць найлепшыя месцы (Лк 14,1.7-14).

“Так здараецца і сёння – не ў сям’і, а ў сітуацыях, дзе важна “рабіць уражанне”; тады прабыванне разам ператвараецца ў спаборніцтва”, - адзначыў Леў XIV.

“Сёстры і браты, калі мы сядаем разам да эўхарыстычнага стала ў дзень Пана, гэта азначае таксама і для нас даць слова Езусу. Ён ахвотна становіцца нашым Госцем і можа апісаць нам, як Ён нас бачыць. Вельмі важна бачыць сябе Яго позіркам: паразважаць, як часта мы зводзім жыццё да спаборніцтва, як губляем раўнавагу, каб атрымаць нейкае прызнанне, як дарэмна параўноўваем сябе з іншымі”, - сцвердзіў Папа, заклікаючы “спыніцца і паразважаць, дазволіць узрушыць сябе Божаму слову, якое ставіць пад пытанне прыярытэты, што займаюць нашае сэрца”.

“Езус кліча нас да свабоды”, - падкрэсліў Пантыфік. Ён нагадаў, што, апісваючы найбольш поўную форму свабоды, Езус гаворыць пра пакору, якая з’яўляецца свабодай ад самога сябе. “Яна ўзнікае тады, калі Валадарства Божае і Яго справядлівасць сапраўды становяцца нашым галоўным клопатам, і мы можам дазволіць сабе глядзець далей: не на свае ногі, а далей!”, - дадаў Святы Айцец.

“Хто ўзвышае сябе, звычайна выглядае так, быццам не знайшоў нічога цікавейшага за самога сябе, а ў глыбіні душы - вельмі няўпэўнены ў сабе. Але той, хто зразумеў, што ён бясцэнны ў вачах Бога, хто глыбока адчувае сябе сынам ці дачкой Бога, мае значна большыя падставы для ўзвышэння і годнасць, якая ззяе сама па сабе”, - сказаў Леў XIV.

“Дарагія, будзем жа сёння прасіць, каб Касцёл быў для ўсіх школай пакоры, тым домам, дзе заўсёды прымаюць, дзе за месца не трэба змагацца, дзе Езус можа зноў браць слова і вучыць нас сваёй пакоры, сваёй свабодзе. Марыя, да якой мы цяпер памолімся, сапраўды з’яўляецца Маці гэтага дому”, - сказаў у завяршэнне свайго разважання Папа.
 

31 жніўня 2025, 12:28

“Анёл Панскі” – гэта старажытная малітва, якая прамаўляецца тройчы на працягу дня – раніцай, апоўдні і вечарам, – на ўспамін таямніцы Уцелаўлення.

Кожную нядзелю і ўрачыстасць Папа сустракаецца з вернікамі апоўдні, каб разам памаліцца яе словамі. Звычайна перад гэтым ён звяртаецца да сабраных з кароткім разважаннем, натхнёным літургічнымі чытаннямі, якія Касцёл прызначае на гэты дзень.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Анёл Панскі

Анёл Панскі звеставаў Панне Марыі,
і зачала ад Духа Святога.

Вітай, Марыя...

Вось я, слуга Панская,
няхай мне станецца паводле Твайго слова.

Вітай, Марыя...

А Слова сталася целам
і пасялілася між намі.

Вітай, Марыя...

С.: Маліся за нас, Святая Багародзіца,

Н.: Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.

Молімся:

Божа, просім Цябе, улі ў нашыя сэрцы Тваю ласку, каб мы, пазнаўшы праз анёльскае звеставанне ўцелаўленне Хрыста, Твайго Сына, праз муку Яго і крыж былі даведзеныя да хвалы ўваскрашэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Хвала Айцу… (3 разы)

Вечны адпачынак дай ім, Пане...

Апостальскае або папскае бласлаўленне:

Пан з вамі. І з духам тваім.
Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі.
Дапамога наша – у імені Пана. Які стварыў неба і зямлю.

Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амэн.