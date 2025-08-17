Пошук

Леў XIV: не адказваць на гвалт помстай, быць вернымі праўдзе ў любові

Не адказваць на гвалт помстай, але заставацца вернымі праўдзе ў любові, заклікаў Папа перад малітвай “Анёл Панскі”, якую правёў 17 жніўня 2025 года на плошчы перад Апостальскім палацам у Кастэль-Гандольфа.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

“Сённяшняе Евангелле прапануе нам вельмі патрабавальны ўрывак, у якім Езус, ужываючы моцныя вобразы і з вялікай адкрытасцю, кажа вучням, што Яго місія, а таксама і місія тых, хто ідзе за Ім – гэта зусім не “шлях ружаў і кветак”, але “знак, якому супраціўляцца будуць”, - нагадаў Святы Айцец.

“Гэтымі словамі Пан прадказвае тое, што Яго чакае ў Ерузалеме: непрыязнасць, арышт, абразы, бічаванне, укрыжаванне; тое, што Яго пасланне, хоць яно гаворыць пра любоў і справядлівасць, будзе адкінута; тое, што кіраўнікі народа з лютасцю адрэагуюць на Яго прапаведаванне. Таксама і многія супольнасці, да якіх евангеліст Лука звяртаўся са сваімі пісаннямі, перажывалі тое ж самае. Яны былі, як сведчаць Дзеі Апосталаў, супольнасцямі мірнымі, якія, нягледзячы на свае абмежаванні, стараліся жыць паводле вучэння Настаўніка пра любоў (пар. Дз 4,32-33). І ўсё ж яны падвяргаліся пераследам”, - нагадаў Папа.

“Усё гэта нагадвае нам, што дабро не заўсёды сустракае вакол сябе добры водгук. Наадварот, часам яго прыгажосць замінае тым, хто не хоча яго прыняць, і той, хто яго здзяйсняе, сутыкаецца з жорсткім супрацівам, аж да гвалту і крыўдаў. Жыць у праўдзе заўсёды дорага каштуе, бо ў свеце ёсць тыя, хто выбірае хлусню, і д’ябал, карыстаючыся гэтым, неаднаразова спрабуе перашкодзіць учынкам добрых”, - дадаў Святы Айцец.

Пантыфік нагадаў, што “Езус заклікае нас, з Яго дапамогаю, не здавацца і не паддавацца гэтаму ладу мыслення, але няспынна дзейнічаць дзеля дабра – свайго і іншых, нават тых, хто нам прычыняе пакуты”. “Ён заклікае не адказваць на гвалт помстай, але заставацца вернымі праўдзе ў любові. Мучанікі сведчылі пра гэта, аддаючы жыццё за веру; але і мы, у іншых абставінах і іншымі спосабамі, можам пераймаць іх прыклад”, - падкрэсліў Леў XIV.

“Давайце падумаем, напрыклад, пра кошт, які павінен заплаціць добры бацька ці маці, калі жадаюць выхаваць сваіх дзяцей паводле здаровых прынцыпаў: рана ці позна ім трэба будзе сказаць “не”, неяк паправіць – і гэта ім будзе каштаваць пакут. Тое самае датычыць і настаўніка, які хоча сумленна фармаваць вучняў, работніка, кансэкраванай асобы, палітыка, што імкнуцца спаўняць сваю місію сумленна; і кожнага, хто стараецца выконваць уласныя абавязкі паслядоўна, паводле Евангелля”, - сказаў Папа.

Леў XIV нагадаў, словы святога Ігнацыя Антыяхійскага, які, калі ішоў у Рым на мучаніцкую смерць, пісаў хрысціянам гэтага горада: “Не жадаю, каб вы шукалі прыняцця ў людзей, але ў Богу”. І дадаваў: “Для мяне лепш памерці ў Езусе Хрысце, чым панаваць аж да краю зямлі”.

“Будзем жа разам прасіць Марыю, Каралеву Мучанікаў, каб дапамагала нам заўсёды заставацца вернымі і адважнымі сведкамі яе Сына, і каб падтрымлівала братоў і сясцёр, якія сёння церпяць за веру”, - заклікаў на заканчэнне свайго разважання Пантыфік.
 

17 жніўня 2025, 12:08

“Анёл Панскі” – гэта старажытная малітва, якая прамаўляецца тройчы на працягу дня – раніцай, апоўдні і вечарам, – на ўспамін таямніцы Уцелаўлення.

Кожную нядзелю і ўрачыстасць Папа сустракаецца з вернікамі апоўдні, каб разам памаліцца яе словамі. Звычайна перад гэтым ён звяртаецца да сабраных з кароткім разважаннем, натхнёным літургічнымі чытаннямі, якія Касцёл прызначае на гэты дзень.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Анёл Панскі

Анёл Панскі звеставаў Панне Марыі,
і зачала ад Духа Святога.

Вітай, Марыя...

Вось я, слуга Панская,
няхай мне станецца паводле Твайго слова.

Вітай, Марыя...

А Слова сталася целам
і пасялілася між намі.

Вітай, Марыя...

С.: Маліся за нас, Святая Багародзіца,

Н.: Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.

Молімся:

Божа, просім Цябе, улі ў нашыя сэрцы Тваю ласку, каб мы, пазнаўшы праз анёльскае звеставанне ўцелаўленне Хрыста, Твайго Сына, праз муку Яго і крыж былі даведзеныя да хвалы ўваскрашэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Хвала Айцу… (3 разы)

Вечны адпачынак дай ім, Пане...

Апостальскае або папскае бласлаўленне:

Пан з вамі. І з духам тваім.
Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі.
Дапамога наша – у імені Пана. Які стварыў неба і зямлю.

Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амэн.