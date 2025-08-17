Пантыфік на абедзе з беднымі: у кожным ёсць прысутнасць Бога
Пасля святой Імшы і малітвы “Анёл Панскі”, 17 жніўня 2025 года, Леў XIV паабедаў з беднымі, якім дапамагае “Caritas” дыяцэзіі Альбана. Абед адбыўся ў мястэчку “Laudato si’” на тэрыторыі садоў Папскіх віл у Кастэль-Гандольфа.
Аляксандр Панчанка - Vatican News
Вітаючы сабраных, Пантыфік звярнуў увагу на прыгажосць месца, у якім адбывалася іх сустрэча. “Але яно таксама прымушае нас задумацца, што найпрыгажэйшае стварэнне – тое, якое створанае на падабенства і вобраз Божы – гэта значыць, усе мы”, - сказаў Папа.
“Кожны з нас у пэўным сэнсе з’яўляецца гэтым вобразам Божым. І як важна заўсёды памятаць, што мы сустракаем прысутнасць Бога ў кожным чалавеку”, - дадаў Святы Айцец.
