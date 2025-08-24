Пошук

Папа

Анёл Панскі: вера патрабуе ўвасаблення ў справах любові

Падчас cустрэчы з вернікамі на малітве "Анёл Панскі" 24 жніўня Леў XIV разважаў над Евангеллем дня, падкрэсліваючы, што сапраўдная вера патрабуе не толькі рэлігійных актаў, але і пераўтварэння сэрца.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

У сваім разважанні перад малітвай "Анёл Панскі" Папа спыніўся на вобразе "вузкіх дзвярэй", які Езус выкарыстоўвае ў Евангеллі святога Лукі (13, 22-30). Пантыфік адзначыў, што гэты вобраз можа выклікаць у нас пытанне: калі Бог ёсць Айцом любові і міласэрнасці, Які заўсёды чакае нас з распасцёртымі рукамі, чаму Езус кажа, што дзверы збаўлення вузкія?

Недастаткова толькі рэлігійных абрадаў, калі яны не пераўтвараюць сэрца

"Безумоўна, Пан не хоча нас расчараваць. Яго словы, хутчэй, служаць для таго, каб падарваць самаўпэўненасць тых, хто думае, што ўжо збаўлены", - растлумачыў Папа. Ён падкрэсліў, што Пан не хоча культу, аддзеленага ад жыцця, і не прымае ахвяр і малітваў, калі яны не вядуць нас да любові да братоў і ажыццяўлення справядлівасці.

Святы Айцец адзначыў, што Евангелле сённяшняга дня змяшчае выразны заклік: "Пакуль часам мы асуджаем тых, хто далёкі ад веры, Езус ставіць пад пытанне 'упэўненасць вернікаў'".

Сапраўдная вера ахоплівае ўсё наша жыццё і становіцца крытэрыем нашых выбараў

Леў XIV падкрэсліў, што недастаткова вызнаваць веру словамі, удзельнічаць у Эўхарыстыі ці добра ведаць хрысціянскае вучэнне. "Наша вера сапраўдная, калі яна ахоплівае ўсё наша жыццё, калі становіцца крытэрыем нашых выбараў, калі робіць нас людзьмі, якія імкнуцца да дабра і рызыкуюць у любові, менавіта як гэта рабіў Езус", - сказаў ён.

Святы Айцец нагадаў, што Езус з'яўляецца мерай нашай веры і дзвярыма, праз якія мы павінны прайсці, каб быць збаўленымі (Ян 10,9), жывучы Яго любоўю і становячыся сваім жыццём творцамі справядлівасці і міру.

"Часам гэта азначае рабіць цяжкі і непапулярны выбар, змагацца з уласным эгаізмам і без рэшты прысвячаць сябе іншым, трываць у дабры там, дзе, здаецца, пераважае логікі зла", - заўважыў Папа. Аднак, пераступіўшы гэты парог, мы адкрыем, што жыццё адкрываецца перад намі па-новаму, і мы ўвойдзем у шырокае сэрца Бога і ў радасць вечнага свята, якое Ён падрыхтаваў для нас.

На заканчэнне Святы Айцец заклікаў Найсвяцейшую Панну Марыю дапамагчы вернікам мужна прайсці праз "вузкія дзверы" Евангелля і з радасцю адкрыцца шырыні любові Бога Айца.
 

Тэмы
24 жніўня 2025, 12:05

“Анёл Панскі” – гэта старажытная малітва, якая прамаўляецца тройчы на працягу дня – раніцай, апоўдні і вечарам, – на ўспамін таямніцы Уцелаўлення.

Кожную нядзелю і ўрачыстасць Папа сустракаецца з вернікамі апоўдні, каб разам памаліцца яе словамі. Звычайна перад гэтым ён звяртаецца да сабраных з кароткім разважаннем, натхнёным літургічнымі чытаннямі, якія Касцёл прызначае на гэты дзень.

Малітва з Папам

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Анёл Панскі

Анёл Панскі звеставаў Панне Марыі,
і зачала ад Духа Святога.

Вітай, Марыя...

Вось я, слуга Панская,
няхай мне станецца паводле Твайго слова.

Вітай, Марыя...

А Слова сталася целам
і пасялілася між намі.

Вітай, Марыя...

С.: Маліся за нас, Святая Багародзіца,

Н.: Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.

Молімся:

Божа, просім Цябе, улі ў нашыя сэрцы Тваю ласку, каб мы, пазнаўшы праз анёльскае звеставанне ўцелаўленне Хрыста, Твайго Сына, праз муку Яго і крыж былі даведзеныя да хвалы ўваскрашэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Хвала Айцу… (3 разы)

Вечны адпачынак дай ім, Пане...

Апостальскае або папскае бласлаўленне:

Пан з вамі. І з духам тваім.
Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі.
Дапамога наша – у імені Пана. Які стварыў неба і зямлю.

Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амэн.