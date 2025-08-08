Леў XIV узначаліць Імшу і паабедае з беднымі ў Альбана
Марыя Валодзіна - Vatican News
Як паведаміла Прэфектура Папскага дома ў нядзелю, 17 жніўня, Леў XIV адправіцца ў санктуарый Санта-Марыя-дэла-Ратонда ў Альбана, дзе ў 9:30 гадзін раніцы ўзначаліць Святую Імшу для бедных і супрацоўнікаў дыяцэзіяльнай “Caritas”. Пасля гэтага, у 12:00 ён прамовіць малітву “Анёл Панскі” на Плошчы свабоды ў Кастэль-Гандольфа.
Потым Святы Айцец паабедае з беднымі ў мястэчку Laudato si’. На абед, арганізаваны дыяцэзіяй Альбана сумесна з ватыканскай Дыкастэрыяй па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, запрошаны каля 100 чалавек. Гэта жыхары прытулкаў і дамоў сямейнага тыпу, а таксама падапечныя “Caritas”. Іх будуць суправаджаць біскуп Альбана Вінчэнца Віва, кіраўнік мясцовага “Caritas” Алесіа Росі і некалькі валанцёраў.
“Мы поўныя радасці ад таго, што Папа зноў завітае ў Альбана, што ён прыняў запрашэнне нашай “Caritas” паабедаць з беднымі, якіх мы носім у сэрцы, і з тымі, хто штодня з любоўю клапоціцца пра іх. Леў XIV упершыню з пачатку свайго пантыфікату сустрэнецца з беднымі, і мы вельмі рады, што гэта адбудзецца менавіта ў нашай дыяцэзіі”, - адзначыў біскуп Віва.