Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Папа

Анёл Панскі: дзяліцеся сваімі дарамі з іншымі

Скарб нашага жыцця лепш за ўсё “інвесціраваць” у справы міласэрнасці, - сказаў 10 жніўня 2025 года Папа падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі на малітве “Анёл Панскі”.

Марыя Валодзіна - Vatican News

Каментуючы евангельскі ўрывак (Лк 12:32-48), Святы Айцец нагадаў словы Езуса: “Прадайце, што маеце, і дайце міласціну”. “Гэта значыць, Ён заклікае нас не захоўваць пры сабе дары, якія даў нам Бог, а выкарыстоўваць іх з шчодрасцю на карысць іншых, асабліва тых, хто найбольш мае патрэбу ў нашай дапамозе”, - падкрэсліў Пантыфік.

Гаворка ідзе не толькі пра матэрыяльныя рэчы, але і пра тое, каб дзяліцца нашымі здольнасцямі, часам, цеплынёй сэрца, прысутнасцю і спачуваннем. Карацей кажучы, усім, што, па задуме Бога, робіць кожнага з нас унікальным і неацэнным. Гэтыя дары трэба ўвесь час развіваць, інакш яны вычарпаюцца ці будуць прысвоены зладзеямі як нейкі прадмет спажывання, - папярэдзіў Святы Айцец.

“Божы дар, якім з’яўляемся мы самі, не прызначаны для таго, каб быць вычарпаным такім чынам. Ён патрабуе прасторы, свабоды, адносін, каб рэалізавацца і раскрыцца. Ён мае патрэбу ў любові, якая перамяняе і ўзвышае кожны аспект нашага існавання, робячы нас усё больш падобнымі на Бога”, - падкрэсліў Папа, нагадаўшы, што Езус прамовіў тыя словы на шляху ў Ерузалем, дзе на крыжы цалкам аддаў сябе дзеля нашага збаўлення.

Таму самай бяспечнай і прыбытковай “інвестыцыяй” для скарбу нашага жыцця з’яўляюцца справы міласэрнасці. Як вучыць Евангелле, нават бедная ўдава з дзвюма лептамі ў Божых вачах становіцца найбагацейшай (пар. Мк 12:41-44). Цытуючы святога Аўгусціна, Папа нагадаў: калі чалавек дае з любоўю, гэта прыносіць не золата або срэбра, але жыццё вечнае. Змяняецца не толькі тое, што ён дае, але і ён сам.

Святы Айцец прывёў у прыклад простыя вобразы. “Маці, якая абдымае сваіх дзяцей. Хіба яна не самы прыгожы і багаты чалавек у свеце? Закаханыя, якія адчуваюць сябе “каралём і каралевай”, калі яны разам. І мы маглі б прывесці яшчэ шмат прыкладаў”, - сказаў ён.

Пантыфік заклікаў, каб у сям’і, у парафіі, у школе і на працы, дзе б мы ні былі, мы не прапускалі ніводнай магчымасці любіць. Гэта тая ўважлівасць, гатоўнасць дапамагаць, адчувальнасць, аб якой просіць нас Езус.

Леў XIV даручыў “гэта жаданне і абавязацельства” Марыі, Ранішняй зорцы, просячы, каб яна дапамагла нам быць "вартавымі" міласэрнасці і міру ў свеце, поўным падзелаў, і пераймаць прыклад моладзі, якая прыязджала ў Рым на Юбілей.

Тэмы
10 жніўня 2025, 12:20

“Анёл Панскі” – гэта старажытная малітва, якая прамаўляецца тройчы на працягу дня – раніцай, апоўдні і вечарам, – на ўспамін таямніцы Уцелаўлення.

Кожную нядзелю і ўрачыстасць Папа сустракаецца з вернікамі апоўдні, каб разам памаліцца яе словамі. Звычайна перад гэтым ён звяртаецца да сабраных з кароткім разважаннем, натхнёным літургічнымі чытаннямі, якія Касцёл прызначае на гэты дзень.

Мінулая марыйная малітва

Увесь кантэнт >

Малітва з Папам

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Анёл Панскі

Анёл Панскі звеставаў Панне Марыі,
і зачала ад Духа Святога.

Вітай, Марыя...

Вось я, слуга Панская,
няхай мне станецца паводле Твайго слова.

Вітай, Марыя...

А Слова сталася целам
і пасялілася між намі.

Вітай, Марыя...

С.: Маліся за нас, Святая Багародзіца,

Н.: Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.

Молімся:

Божа, просім Цябе, улі ў нашыя сэрцы Тваю ласку, каб мы, пазнаўшы праз анёльскае звеставанне ўцелаўленне Хрыста, Твайго Сына, праз муку Яго і крыж былі даведзеныя да хвалы ўваскрашэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Хвала Айцу… (3 разы)

Вечны адпачынак дай ім, Пане...

Апостальскае або папскае бласлаўленне:

Пан з вамі. І з духам тваім.
Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі.
Дапамога наша – у імені Пана. Які стварыў неба і зямлю.

Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амэн.