Папа Леў XIV. Ілюстрацыйнае фота Папа Леў XIV. Ілюстрацыйнае фота  (ANSA)
Папа

Папа: адказваць на выклікі і канфлікты з цярплівасцю і разуменнем

Шукаць адказы на змены і канфлікты сучаснага свету, наследуючы прыклад святых, - заклікаў Папа Леў XIV удзельнікаў XVII Міжнароднага кангрэсу па маральнай тэалогіі.

Аляксандр Панчанка - Vatican News

Форум праходзіць 20-21 жніўня 2025 года ў сталіцы Калумбіі, Багаце, на тэму: “Этыка ў XXI стагоддзі: змены і канфлікты ў грамадстве, пытаннях палоў, сферы штучнага інтэлекту і свабоды чалавека”.

“Святы Айцец заклікае адказваць на гэтыя выклікі, наследуючы мудры і заўсёды актуальны прыклад святых, такіх як святы Альфонс Марыя Лігуоры, які ўмеў знаходзіць раўнавагу паміж патрабаваннямі Божага закону і дынамікай сумлення і свабоды чалавека, адначасова займаючы паставу міласэрнасці, разумення і цярплівасці ў адносінах да братоў, становячыся такім чынам бачным знакам бясконцай Божай міласэрнасці”, - гаворыцца ў прывітальнай тэлеграме, падпісанай кардыналам-дзяржсакратаром П’етра Паралінам.

Пантыфік пажадаў, каб кангрэс стаў каштоўнай нагодай для роздуму над актуальнымі выклікамі, зменамі і канфліктамі ў святле Божага Аб’яўлення, якое сваю паўнату знаходзіць у Езусе Хрысце.

XVII Міжнародны кангрэс па маральнай тэалогіі арганізаваны Універсітэцкім фондам святога Альфонса, Папскім інстытутам “Academia Alfonsiana” і Фондам “Déjame Nacer”, які дапамагае цяжарным жанчынам у цяжкіх сітуацыях і прасоўвае абарону чалавечага жыцця ў Калумбіі.
 

Тэмы
21 жніўня 2025, 09:15

