Два новыя маладыя святыя: падзячныя Імшы ў Рыме
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
У рымскіх базіліках прайшлі дзве падзячныя Імшы за кананізацыю новых маладых святых. У базіліцы Санта-Марыя-Сопра-Мінерва кардынал Джаванні Батыста Рэ ўзначаліў Імшу ў гонар святога П’ера Джорджа Фрасаці, а ў ватыканскай базіліцы кардынал Марчэла Сэмерара цэлебраваў Імшу ў гонар святога Карла Акуціса.
Яны вучаць маладых скіроўваць жыццё ўверх
Падчас гаміліі кардынал Рэ падкрэсліў, што святы П’ер Джоржа з'яўляецца "цудоўным узорам для маладых людзей", асабліва ў сучасным свеце. "Ён жыў радасна і з узорнай хрысціянскай паслядоўнасцю, заўсёды ўважлівы да сацыяльных праблем і бедных", - адзначыў іерарх.
У сваю чаргу, кардынал Сэмерара падкрэсліў, што святы Карла Акуціс заснаваў свой духоўны шлях на пакоры. "Менавіта гэтая пакора дазволіла яму пашырыць погляд на беднасць і патрэбы найбольш слабых і патрабуючых", - сказаў прэфект Дыкастэрыі па справах кананізацыі.
Яны заклікаюць не марнаваць жыццё
Абодва маладыя святыя вызначаліся глыбокай марыйнай пабожнасцю. Кардынал Сэмерара адзначыў, што для Карла Акуціса ружанец быў "штодзённай сустрэчай з Той, якую ён называў 'адзінай жанчынай свайго жыцця'".
Кардынал Рэ падкрэсліў, што для Фрасаці вера і міласэрнасць былі галоўнымі рухаючымі сіламі. "Ён паказваў, што служэнне Хрысту нараджае сапраўдную радасць", - адзначыў цэлебрант.
На падзячныя Імшы прыбылі пілігрымы з розных краін, сваякі святых і прадстаўнікі моладзевых супольнасцей. Шматлікія маладыя людзі цяпер успрымаюць гэтых двух святых як сваіх заступнікаў і ўзор хрысціянскага жыцця ў сучасным свеце.