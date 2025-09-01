"Юбілей і сінадальнасць" – тэма Марыялагічнага кангрэса ў Рыме
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
З 3 па 6 верасня 2025 года ў рымскім “Аўдыторыуме Антаніянум” пройдзе форум, арганізаваны Папскай міжнароднай марыялагічнай акадэміяй. Яму будзе старшынстваваць папскі пасланнік кардынал Раландас Макрыцкас, архіпрэзбітэр базілікі Санта-Марыя-Маджорэ.
Праграма прадугледжвае пленарныя сесіі і працу ў малых групах з удзелам марыёлагаў з усяго свету, прадстаўнікоў розных канфесій і рэлігій. Запланаваны таксама міжрэлігійны стол з удзелам мусульманскай дэлегацыі і стол з пасламі, акрэдытаванымі пры Святым Пасадзе.
4 верасня прагучаць даклады аб духоўным жыцці і сінадальным Касцёле ў святле марыйнасці, а 5 верасня – аб ролі жанчын і марыйным кульце ў сведчанні Касцёла за мір. У суботу, 6 верасня, удзельнікі будуць прыняты на аўдыенцыі Папам Львом XIV, а ў другой палове дня збяруцца на Міжнародным марыйным фестывалі. Адбудзецца таксама пілігрымка да базілікі Санта-Марыя-Маджорэ з праходам праз юбілейную Святую Браму.
Падрабязная праграма кангрэса даступна на сайце Папскай міжнароднай марыялагічнай акадэміі.