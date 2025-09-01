Пошук

Кардынал Марыа Грэк падчас Сінода па сінадальнасці Кардынал Марыа Грэк падчас Сінода па сінадальнасці 
Сакратар Сінода заахвочвае біскупаў Перу да сінадальнага метаду

Кардынал Марыа Грэк, генеральны сакратар Сінода, заахвоціў перуанскіх біскупаў практыкаваць “размову ў Духу”, што надае сустрэчы характар сапраўднага духоўнага абнаўлення, а не проста арганізацыйнага сходу.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Іерархі краіны збіраліся ў Ліме з 18 па 21 жніўня 2025 года на 129-й пленарнай асамблеі. У тэксце паслання кардынал выказаў "глыбокую радасць" з нагоды рашэння біскупаў "разам вывучаць Выніковы дакумент Сінода" і выбраць у якасці "залатога правіла" сінадальны метад “размовы ў Духу.

"Гэты стыль слухання і дыялогу, укаранёны ў малітве і адкрытасці да павеву Духа Святога, змяніў сам спосаб перажывання сінадальнасці, да такой ступені, што мы можам сказаць, што Сінод перавызначыў сябе як “размову ў Духу", - заўважыў кардынал Грэк, нагадваючы, што такі метад дапамагае распазнаць "голас, які прыходзіць з Вышыні, які вядзе да асабістага і супольнаснага навяртання і натхняе новыя душпастырскія практыкі".

Ватыканскі іерарх заахвоціў біскупаў разгледзець, побач з Выніковым дакументам, таксама не так даўно апублікаваныя рэкамендацыі для фазы ўкаранення Сінода, каб яны маглі садзейнічаць больш шырокаму распазнанню для місіянерскага Касцёла, "які будуе масты".
 

01 верасня 2025, 11:27
