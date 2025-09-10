Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Сход іерархаў Каталіцкіх Усходніх Цэркваў Еўропы Сход іерархаў Каталіцкіх Усходніх Цэркваў Еўропы 
Касцёл

Кардынал Гуджэроці пра выклікі для Усходніх Цэркваў

Прэфект Дыкастэрыі па справах Усходніх Цэркваў выступіў у Вене з дакладам пра выклікі, якія стаяць перад Каталіцкімі Усходнімі Цэрквамі.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

На пленарным сходзе іерархаў Каталіцкіх Усходніх Цэркваў Еўропы, якое праходзіць у Вене з 8 па 11 верасня 2025 года на тэму "Еднасць у разнастайнасці", кардынал Клаўдыё Гуджэроці прадставіў комплексны аналіз сучасных праблем. Як паведамляе аўстрыйскае каталіцкае агенцтва “Kathpress”, прэфект акрэсліў тры асноўныя палі напружання: паміж Рымам і Усходнімі Цэрквамі, у экуменічных адносінах з праваслаўем і ўнутры саміх Усходніх Цэркваў.

Кардынал нагадаў пра разрыў эўхарыстычнай супольнасці паміж Маскоўскім і Канстантынопальскім патрыярхатамі, а таксама іншымі праваслаўнымі Цэрквамі. "Шматлікія ўнутрыправаслаўныя канфлікты маюць істотны ўплыў на экуменізм", - падкрэсліў Гуджэроці. Ён таксама звярнуў увагу на складаны канфлікт у Афрыцы паміж Масквой і Александрыйскім Патрыярхатам.

На думку кардынала, пэўныя выклікі ўтрымліваюць у сабе таксама адносіны паміж Рымам і Каталіцкімі Усходнімі Цэрквамі. Аднак рымскія спробы празмернага збліжэння Усходніх Касцёлаў да Захаду ўжо пераадолены. У гэтым кантэксце кардынал спаслаўся таксама на “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” (CCEO) – Кодэкс Канонаў Каталіцкіх Усходніх Цэркваў з 1990 года.

Асаблівую заклапочанасць прэфекта выклікаюць напружанні ўнутры Усходніх Цэркваў, асабліва паміж патрыярхамі і сінодамі на Блізкім Усходзе. "З прычыны драматычных гістарычных і палітычных абставін многія патрыярхі сталі хутчэй свецкімі лідарамі этнічных груп, якія яны прадстаўляюць, чым духоўнымі", - адзначыў з занепакоенасцю кардынал.

"Уражвае, што гэтыя канфлікты матываваны не столькі тэалагічнымі меркаваннямі, колькі фінансавымі, эканамічнымі або палітычнымі фактарамі", - канстатаваў Гуджэроці.

Некаторыя сіноды звяртаюцца непасрэдна да Папы, часта выклікаючы раздражненне асобных патрыярхаў. Кардынал таксама адзначыў скаргі на недастатковую сінадальнасць ва Усходніх Цэрквах і праблему належнага ўцягнення свецкіх у працэс прыняцця рашэнняў.
 

Тэмы
10 верасня 2025, 11:55
Марыйная малітва з Папам
Марыйная малітва з Папам
Папскія аўдыенцыі
Папскія аўдыенцыі
Твой уклад у вялікую місію Твой уклад у вялікую місію