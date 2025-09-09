Пошук

Кардынал Жан-Клод Олерыш з швейцарскай моладдзю Кардынал Жан-Клод Олерыш з швейцарскай моладдзю  (REUTERS)
Касцёл

Кардынал пра анлайн-місіянерства Касцёла

Кардынал Жан-Клод Олерыш заклікае Касцёл лепш разумець ролю інтэрнэту і эфектыўней выкарыстоўваць яго для евангелізацыі.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

У інтэрв'ю аўстрыйскаму штотыднёвіку "Die Furche" арцыбіскуп Люксембурга падкрэсліў неабходнасць адаптацыі касцельнай камунікацыі ва ўмовах узрастаючай секулярызацыі.

Кардынал адзначыў, што 85 працэнтаў маладых людзей 20-30 гадоў, якія прынялі хрост у Францыі сёлета, знайшлі веру праз інтэрнэт-камунікацыю. "Мы недастаткова прысутнічаем у віртуальным свеце. Недастаткова проста трансліраваць Імшу анлайн", - падкрэсліў ён.

"Мы павінны дайсці да свету, гаварыць мовай людзей і слухаць іх", - сказаў кардынал Олерыш. Ён раскрытыкаваў як "правае крыло" Касцёла, якое канцэнтруецца толькі на захаванні формы, так і "левае", дзе каштоўнасці ўжо не звязаны з Богам.

Нягледзячы на прагноз, што "многія парафіі разваляцца" на працягу наступных дзесяці гадоў, кардынал верыць у будучыню каталіцызму ў Еўропе. Ён таксама аптымістычна ацэньвае працэс сінадальнасці і выступае за большую ролю свецкіх вернікаў у жыцці Касцёла.
 

09 верасня 2025, 12:32
