Вена прыме іерархаў Усходніх Цэркваў з Еўропы

З 8 па 11 верасня 2025 года ў Вене пройдзе пленарнае пасяджэнне іерархаў, якія прадстаўляюць у Еўропе Усходнія Каталіцкія Цэрквы, на тэму "Еднасць у разнастайнасці".

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

На запрашэнне кардынала Крыстафа Шонбарна, ардынарыя каталіцкіх Усходніх Цэркваў у Аўстрыі, больш за 65 епіскапаў і агулам 100 удзельнікаў, большасць з якіх грэка-католікі, збяруцца ў Вене для абмеркавання душпастырскіх, тэалагічных і сацыяльна-палітычных пытанняў.

Вена была абрана месцам сустрэчы ў сувязі з 250-годдзем заснавання імператрыцай Марыяй Тэрэзіяй семінарыі "Барбарэум" для кандыдатаў у святарства з Усходніх Цэркваў.

10 верасня іерархі сустрэнуцца з камісарам ЕС Магнусам Брунерам і міністрам Клаўдыяй Плакольм для абмеркавання ўзаемных чаканняў Касцёла і палітыкі. Кульмінацыйным пунктам праграмы стане Боская Літургія ў катэдры святога Стэфана.

У рамках унутраных пытанняў будзе разгледжана магчымасць стварэння "Рады Іерархаў" для паляпшэння інтэграцыі каталіцкіх Усходніх Цэркваў з Паўсюдным Касцёлам у кантэксце сінадальнага працэсу.

Ардынарыят каталіцкіх Усходніх Цэркваў у Аўстрыі налічвае каля 20 тысяч вернікаў, 85 святароў і 35 душпастырскіх цэнтраў. Найбуйнейшым з'яўляецца Украінская Грэка-Каталіцкая Царква.

