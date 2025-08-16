Тыдзень у Беларусі – важнае
Павел Міцкевіч – спецыяльна для Vatican News
У Дудах прайшоў фэст з нагоды ўрачыстасці Унебаўзяцця Панны Марыі. Гэта амаль 500-гадовая традыцыя Іўеўшчыны. Да славутага ласкамі абраза Маці Божай, які захоўваецца ў дудскім касцёле, здаўна прыходзяць шматлікія вернікі з наваколля, выказваюць свае просьбы і падзякі. На ўрачыстасці 15 жніўня 2025 года прыбыла пешая пілігрымка з Іўя.
У гродзенскую семінарыю залічаны 11 новых студэнтаў. 12 жніўня 2025 года ў Міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі прайшоў уступны экзамен, па выніках якога ў навучальную ўстанову прынятыя 7 кандыдатаў з Гродзенскай дыяцэзіі, 2 – з Пінскай дыяцэзіі, па адным хлопцы – з Віцебскай дыяцэзіі і Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Пасля абвяшчэння вынікаў экзамену новыя студэнты разам з біскупам Гродзенскім Уладзімірам Гуляем падзякавалі Богу ў малітве. Кіраўніцтва семінарыі просіць людзей добрай волі маліцца ў інтэнцыі студэнтаў, а таксама аб новых пакліканнях да святарства.
200-годдзе пасвячэння касцёла адзначаюць у Новай Мышы. 16 жніўня 2025 года ў старадаўняй святыні Перамянення Пана ў мястэчку каля Баранавічаў адбылася з гэтай нагоды ўрачыстая святая Імша. Напярэдадні біскуп Пінскі Антоні Дзям'янка запрасіў вернікаў дыяцэзіі на супольную малітву ў Новай Мышы, каб падзякаваць Богу за мясцовую святыню і разам перажываць 100-годдзе з даты заснавання Пінскай дыяцэзіі.
У Гродне сястра назарэтанка прынесла першыя манаскія абяцанні. 9 жніўня 2025 года ў касцёле Звеставання Найсвяцейшай Панне Марыі сястра Ружа Врубель з Кангрэгацыі Сясцёр Найсвяцейшай Сям’і з Назарэта прынесла першыя манаскія абяцанні. Абрад адбыўся на святой Імшы, якую цэлебраваў біскуп эмерыт Аляксандр Кашкевіч. Прысутнічалі шматлікія госці: духавенства, назарэтанкі з розных куткоў Беларусі на чале з настаяцельніцай Беларускай правінцыі кангрэгацыі сястрой Філатэяй Ціхановіч, родныя і сябры сястры Ружы.
Падрыхтавана паводле pinskdiocese.by, grodnensis.by і ўласнай інфармацыі.