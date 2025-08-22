Швецыя: хрысціянскія лідары на гістарычным экуменічным юбілеі

У Стакгольме праходзяць урачыстасці, прысвечаныя 100-годдзю Першай Сусветнай Канферэнцыі Цэркваў па пытаннях Практычнага Хрысціянства, якія працягнуцца да 24 жніўня 2025 года.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Шведская Рада Хрысціянскіх Цэркваў запрасіла прадстаўнікоў розных канфесій адзначыць знакавую падзею ў гісторыі экуменічнага руху. Першая Сусветная Канферэнцыя Цэркваў па пытаннях Практычнага Хрысціянства адбылася ў Стакгольме 19-30 жніўня 1925 года і стала важным крокам у развіцці сучаснага экуменізму.

Сярод удзельнікаў сёлетніх урачыстасцей – Патрыярх Барталамей І, сірыйска-праваслаўны патрыярх Мор Ігнацыус Эфрэм II, арцыбіскуп Флавіа Пачэ з ватыканскай Дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, епіскап Генрых Бэдфард-Штром, старшыня Цэнтральнага Камітэта Сусветнай Рады Цэркваў, а таксама яе генеральны сакратар, пастар Джэры Пілай.

"Пабудова міру з'яўляецца неад'емнай і неабходнай часткай суіснавання ўсіх людзей і выжывання нашай планеты. Гэта знаходзіць сваё выражэнне ў тым, як мы ставімся адзін да аднаго і як мы ставімся да нашага асяроддзя”, - сказаў Патрыярх Канстантынопальскі, адкрываючы сустрэчу.

Праграма мерапрыемства ўключае больш за 70 семінараў і панэльных дыскусій у мясцовых храмах і іншых месцах сталіцы Швецыі. 23 жніўня ў цэнтры Стакгольма адбудзецца “Фестываль міру”. Таксама запланаваны разнастайныя духоўныя і культурныя падзеі для людзей усіх узростаў.

Кульмінацыяй стане экуменічнае набажэнства ў Стакгольмскім саборы 23 жніўня 2025 года. Чакаецца, што ў ім прымуць удзел кароль Карл Густаў, каралева Сільвія і прэм'ер-міністр Швецыі Ульф Ялмар Крысцерсан.

Ініцыятар канферэнцыі 1925 года, лютэранскі архіепіскап Натан Сёдэрблом (1866-1931), за сваю дзейнасць атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. Арганізатары сёлетняга "экуменічнага тыдня" абвясцілі, што яго вынікам стане распрацоўка новых крокаў на шляху да міру і еднасці.

У гістарычнай канферэнцыі 1925 года ўдзельнічала больш за 600 іерархаў з 37 краін. Яна адбылася ўсяго праз некалькі гадоў пасля Першай сусветнай вайны і стала важным крокам у станаўленні сучаснага экуменічнага руху.

