Біскупы ў Калумбіі абмеркавалі будучыню Касцёла ў Амазоніі

Больш за 90 біскупаў з розных частак Пан-Амазонскага рэгіёна сабраліся ў Багаце з 17 па 20 жніўня 2025 года, каб абмеркаваць рэалізацыю прапаноў Сінода Біскупаў па Амазоніі.

Iншыя навіны 18/08/2025 Папа: Амазонія патрабуе Евангелля, справядлівасці і клопату пра прыроду Евангелізацыя, абарона справядлівасці і клопат пра супольны дом – на важнасць гэтых трох аспектаў душпастырскай дзейнасці Касцёла ў Амазоніі звярнуў увагу Папа Леў XIV.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Сустрэча ў Багаце стала важным крокам у дзейнасці Касцельнай канферэнцыі Амазоніі (CEAMA), створанай у 2020 годзе для рэалізацыі абавязацельстваў Сінода 2019 года і ажыццяўлення паслясінадальнай апостальскай адгартацыі Папы Францішка "Querida Amazonia".

Сустрэча сабрала біскупаў, свецкіх католікаў і лідараў карэнных народаў. Усе мелі магчымасць выказацца аб праблемах і выкліках, з якімі яны сутыкаюцца ў сваёй місіі евангелізацыі амазонскіх народаў – ад традыцыйных груп у трапічных лясах да вялікіх гарадскіх супольнасцей.

Наступны агульны сход Касцельнай канферэнцыі Амазоніі запланаваны на сакавік 2026 года.

