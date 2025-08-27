Барталамей І падчас выступлення на канферэнцыі ў Рыміні

Барталамей І пра адзінства хрысціян, мір і дату Вялікадня

У інтэрв'ю “Vatican News” Патрыярх Канстантынопальскі Барталамей І заклікае хрысціян аб'яднацца ў сведчанні справядлівасці, падкрэсліваючы, што без яе не будзе міру.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News Падчас удзелу ў канферэнцыі ў Рыміні, прысвечанай 1700-годдзю Нікейскага Сабора, Патрыярх Барталамей І ў размове з медыя Святога Пасада падкрэсліў важнасць адзінага хрысціянскага сведчання ў свеце, які пакутуе ад шматлікіх канфліктаў. Ганаровы прадстаяцель усіх праваслаўных вернікаў назваў вайну ва Украіне "скандалам для хрысціянскага свету". Ён лічыць яе “братазабойчай”. Барталамей І выказаў занепакоенасць сітуацыяй у Газе, дзе "інтарэсы, далёкія ад патрэб насельніцтва, перашкаджаюць справядліваму міру". Ён адзначыў вартасць сумесных намаганняў рэлігійных лідараў і нагадаў, што малітва застаецца "непераможнай зброяй" хрысціян. Гаворачы пра агульную дату Вялікадня, Патрыярх Канстантынопальскі падкрэсліў неабходнасць адзінства ў святкаванні Уваскрасення Хрыстова, але заўважыў, што патрэбна "пазбягаць новых падзелаў паміж Цэрквамі". Патрыярх выказаў задавальненне намерам Льва XIV працягваць экуменічны дыялог і з радасцю чакае яго першага візіту ў Турцыю. З цеплынёй успамінаючы Папу Францішка, Барталамей І адзначыў іх супольныя намаганні на карысць міру, міжрэлігійнага дыялогу і справядлівасці для ўсіх.

