"الدين اليوم" و"خيمة إبراهيم" حدثان ستشهدهما مدينة ترنتو في إطار مهرجان الأفلام ٢٠٢٥

الرياضة والاشتمال هما الموضوعان الرئيسان لمهجران ترنتو للأفلام هذا العام والذي ستجري فعالياته في المدينة الإيطالية والمحافظة التابعة لها. يتضمن المهرجان السينمائي عرض أكثر من سبعين فيلماً من مختلف أنحاء العالم، تتمحور كلها حول قيم الحوار بين الثقافات والأديان، والتي تكتسب أهمية كبرى في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى هذا الحوار. خلال المؤتمر الصحفي قالت رئيسة جمعية "بيانكو نيرو"، التي تنظم المهرجان سنوياً، ليزا مارتيلّي إن الخيار وقع على موضوع الرياضة ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة، لأن المنظمين يودون توجيه الأنظار نحو الألعاب الأولمبية المقبلة المزمع أن تجري العام القادم في ميلانو كورتينا، كما يرغبون في صب الاهتمام على العلاقة الوطيدة القائمة بين الرياضة والبعد الداخلي للكائن البشري. وأضافت أننا نعلم جيداً أن عالمنا يعيش مرحلة حساسة تفرض عليه أن ينظر إلى الجوهر وأن يواجه محدوديته، وأن يبحث عن معنى الوجود والقوة المتأتية من الداخل، مشيرة إلى أن هذه الأمور تنتمي إلى البعدَين الرياضي والروحي في الآن معا. يقول المنظمون إن المهرجان السينمائي سيشكل أيضاً فرصة للتعمق في موضوع الرياضة كعنصر أساسي ومناسبة للاشتمال، ومن هذا المنطلق أبصر النور التعاونُ بين مؤسسة Sportfund من أجل الرياضة، وهي منظمة لا تبغي الربح تستخدم الرياضة والمباريات كأداة للاندماج، واللجنة الإيطالية للألعاب البارالمبية، في محافظة ترنتو، الساعية منذ سنوات إلى تسليط الضوء على قصص الرياضيين لتثمينها، واللافت أن رئيسة لجنة التحكيم الدولية لفعاليات "الديانة اليوم" ستكون هذا العام الرياضية مارتينا كايروني، الحائزة على ميداليات عدة في الألعاب البارالمبية. وأعلن المنظمون أن المهرجان سيتضمن هذا العام عرض فيلم وثائقي للمخرجة الفلسطينية عريب زعيتر بعنوان "يلا باركور"، الذي يتحدث عن اللقاء بين الرياضة والمقاومة والانتماء في غزة، إذ تصور المخرجة حياة شاب رياضي غزاوي يمارس الباركور. المدير الفني للمهرجان أندريا مورغان أكد من جانبه أن الرسالة الأساسية لهذا الحدث هي الحوار مع الأجيال الجديدة، حوار يتناول الإيمان والثقافات، مضيفا أن المهرجان يقترح نموذجاً من الحوار الناشط وسط الاختلافات ويعرف كيف يثمّنها وكيف يُغني الأذهان من خلال أفكار ووجهات نظر جديدة. وأكد المسؤول الإيطالي أن التعاون القائم هذا العام بين منظمي المهرجان واللجنة الإيطالية البارالمبية يكتسب أهمية كبرى. مما لا شك فيه أن الحدث البارز الذي ستتخلله هذه النسخة الثامنة والعشرون هو "الديانة اليوم"، وذلك في العشرين من أيلول سبتمبر الجاري، عندما سيُعرض، ولأول مرة في أوروبا، فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي الثنائي الأبعاد "نور العالم" وهو من إخراج توم بانكروفت وجون شافر، مع العلم أن الشريط نال إعجاباً كبيراً من قبل النقاد السينمائيين ويتحدث عن حياة السيد المسيح وصولا إلى الصلب، من وجهة نظر تلميذه يوحنا. ويقول المنظمون في الختام إن القلب النابض للمهرجان سيكون "خيمة إبراهيم"، وهي عبارة عن فسحة للتلاقي ستستقبل فنانين وضيوفاً دوليين وستشهد مقابلات إعلامية وتقديمَ كتبٍ وذلك بحضور عدد من الرياضيين الإيطاليين.