غزّة، مزيد من القتلى. الكاردينال بيتسابالا: "هذه الحرب بلا معنى"

قصفت القوات الإسرائيلية فجر الأحد مدينة غزّة. قُتل ستة أطفال، إضافة إلى ضحايا آخرين بسبب سوء التغذية. وبينما تتواصل المساعي للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، تدخّل بطريرك القدس للاتين برسالة عبر الفيديو في مهرجان البندقية السينمائي قائلاً: "لا بد من بناء رواية مغايرة لتلك التي يفرضها المتطرفون. يمكن للكلمات والصور أن تبني بدلًا من أن تدمّر".

بحسب قناة الجزيرة، أسفرت العمليات الإسرائيلية خلال ليل السبت عن ١٧ قتيلًا على الأقل في قطاع غزّة. ستة منهم قضوا في قصف على مدرسة في غرب مدينة غزّة كانت قد تحوّلت إلى ملجأ للنازحين. فيما قُتل أحد عشر آخرون في أحياء الشيخ رضوان والرمال، بينهم ستة أطفال، نتيجة استهداف خيام ومنازل. كما سُجّلت خمس وفيات أخرى، بينهم ثلاثة قاصرين، بسبب سوء التغذية وفقًا لإحصاءات مستشفيات غزّة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الولايات المتحدة سلّمت إلى حركة حماس مسوّدة تتضمّن بعض النقاط لمناقشتها في إطار مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل مع إسرائيل، وذلك عبر المفاوض الإسرائيلي غيرشون باسكين. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرّح في الأسابيع الأخيرة أنّه لن يقبل إلا باتفاق كامل يشمل الإفراج عن جميع الرهائن المتبقّين لدى حماس، ويُقدّر عددهم بـ ٤٨ شخصًا، بعضهم ما زال على قيد الحياة.

"على هذه الحرب أن تنتهي في أقرب وقت، لم يعد هناك معنى لاستمرارها. حان الوقت لإيقاف هذا الانحدار" هذا ما قاله الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين في رسالة فيديو خلال الحفل الختامي لـ الدورة ٨٢ لمهرجان البندقية السينمائي، حيث مُنح جائزة "الأسد الفضي" فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي يروي اللحظات الأخيرة لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات قُتلت العام الماضي في مدينة غزّة. وأضاف البطريرك: "نحن نعلم أنّ هذه الحرب – التي نرجو أن تنتهي قريبًا رغم ما تنقله الأخبار بخلاف ذلك – لن تُنهي الصراع ولا العداء ولا الألم. علينا أن نعمل كثيرًا، وخصوصًا نحن المؤمنين وجميع الذين يعملون في مجال الثقافة، من أجل خلق رواية مختلفة. لقد تركنا الرواية بأيدي المتطرّفين من كلا الجانبين. لكن علينا أن نتحلّى بالشجاعة لرواية ولغة جديدة تفتح آفاقًا وطرقًا مختلفة تصل إلى المجتمع والسياسة".

وختم الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا قائلًا: "أعتقد أنّ ذلك ممكن، وآمل أن يخرج من البندقية أيضًا إسهام إيجابي في هذا الاتجاه، وأن يكون هناك أشخاص في العالم يساعدوننا على التفكير بطريقة مختلفة، مستخدمين كلمات وصورًا تبني بدلًا من أن تهدم".