لبنان، النائب الرسولي آسايان: من دون اليونيفيل، قد يختفي لبنان عن الخارطة الدوليّة

بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان، تتساءل الأسرة الدولية عن الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على التوازنات الإقليمية. المطران سيزار آسايان: رحيل اليونيفيل عن جنوب لبنان قد يعني اختفاء لبنان عن الخارطة الدوليّة.

بحسب القرار، الذي جرت مفاوضاته على مدى أسبوعين بشكل رئيسي بين الولايات المتحدة وفرنسا، فإن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي أُنشئت عام ١٩٧٨، ستبدأ "انسحاباً تدريجياً ومنظّماً من جنوب لبنان اعتباراً من ٣١ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٦ وعلى مدى عام كامل"، وذلك "بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد". وخلال هذه المرحلة الانتقالية الممتدة لعام واحد، سيكون على اليونيفيل ضمان أمن وخدمات أفرادها (الذين يزيد عددهم قليلاً عن ١٠ آلاف عنصر) أثناء الانسحاب. كما أن المهمة، التي تقودها حالياً إيطاليا، ستتعيّن عليها أيضاً "المساهمة في حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية عبر قنوات مدنية، ضمن حدود قدراتها". ويطالب القرار كذلك الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب إلى جنوب الخط الأزرق، وهو خط الحدود الفعلي بين البلدين، "بما في ذلك المواقع الخمسة التي ما تزال تحتفظ بها في الأراضي اللبنانية"، وهو بند لم يعلّق عليه حتى الآن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقد اتُّخذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس ٢٨ آب أغسطس، عندما صوّت الأعضاء الخمسة عشر على نص القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد دفعت باتجاهه بقوة، لكن مع تخفيفه مقارنةً بالصياغة الأصلية التي كانت تفرض مهل انسحاب أكثر صرامة. أما ردود الفعل الدولية الأولى على الإعلان عن نهاية أطول مهمة في تاريخ الأمم المتحدة (بدأت عام ١٩٧٨)، فقد جاءت متباينة، ما يبرّر الإحساس بحالة من عدم اليقين إزاء تداعيات هذا القرار.

وعلى أثر هذا القرار أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران سيزار آسايان النائب الرسولي للاتين في لبنان علَّق فيها على هذا القرار لنستمع إلى ما قاله: