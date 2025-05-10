الرئيس الإيطالي يوجه رسالة إلى البابا الجديد

وجه الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا إلى البابا لاوُن الرابع عشر رسالة أكد فيها تمنياته وتمنيات الإيطاليين بحبرية طويلة ومثمرة في دعم للحوار والعدالة والسلام.

عقب انتخاب البابا لاوُن الرابع عشر بابا الكنيسة الجامعة وأسقف روما وجه إلى قداسته رسالة رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا والذي بدأ مؤكدا رغبته في أن يوجه، وذلك أيضا باسم الشعب الإيطالي، التهاني الحارة والتمنيات بحبرية طويلة ومثمرة، كما ويتمنى للبابا الخير الروحي والشخصي. وتابع رئيس الجمهورية أن الإيطاليين قد عاشوا بعفوية وبالتحام عميق الألم جراء رحيل البابا فرنسيس، وواصل معربا للبابا لاوُن الرابع عشر عن الرغبة، وفي بداية مسيرة جديدة للخدمة البطرسية من أجل وحدة الكنيسة، أن نرافق قداستكم منذ الآن واثقين أن ما من امرأة أو رجل من ذوي الإرادة الطيبة سيتوقف عن الصلاة من أجل البابا وعن القرب منه.

تحدث رئيس الجمهورية الإيطالية بعد ذلك عن ثقته في أن خبرة البابا الطويلة في جنوب العالم، وذلك أيضا كإرسالي، ستُبقي مضيئا ذلك الفنار من أجل الأكثر ضعفا والمنسيين الذي أراد البابا فرنسيس إنارته منذ بداية حبريته. وواصل سيرجو ماتاريلا مؤكدا لقداسة البابا استمرار الجمهورية الإيطالية التزامها بعلاقات أكثر قوة مع الكرسي الرسولي في هذه اللحظة من التاريخ التي تعصف فيها نزاعات غير إنسانية بالكثير من مناطق العالم، وذلك من أجل مواصلة تعزيز رؤية للعالم ولتعايش الشعوب تقوم على السلام وضمان احترام الحقوق التي لا يمكن انتهاكها وكرامة وحرية الجميع، وذكَّر بأن هذا هو السلام الذي تحدث عنه البابا في أول كلمة له.

ثم ختم ماتاريلا أن البابا مدعو إلى مهمة هي اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وأعرب لقداسته عن تمنياته وتمنيات إيطاليا بكاملها أن تكون، من خلال رسالة قداسته، الغلبة دائما للحوار والعدالة والسلام.